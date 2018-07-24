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Пенсии будут индексировать в России с 1 января. Иной порядок индексации предложат в рамках второго чтения в Думе законопроекта, пишет "РИА Новости", ссылаясь на заявление вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
"Индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года, соответственно, мы во время второго чтения предложим иной порядок, чем был ранее", — цитирует ее слова агентство.
Отметим, что сейчас индексация пенсий проводится 1 февраля (на уровень инфляции) и 1 апреля (связана с доходами ПФР).
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