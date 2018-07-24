Фото: biwork.ru
Камнерезная работа "Охотник с созвездия Орион", которую выполнил бийский мастер Олег Коростелев, стала экспонатом в Государственном Эрмитаже, сообщили в пресс-службе краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Сам автор этого произведения искусства рассказал, что идея создания "Охотника с созвездия Орион" принадлежит одному из лучших камнерезов России, его наставнику Ярославу Ксенофонтову.
Экспонат представляет собой череп инопланетянина, на изготовление которого ушло почти четыре месяца. Вес работы составляет 17 килограммов. Экспонат является собирательным образом. Отмечается, что идеи частично взяты из рассказа Френсиса Скотта Фитцджеральда "Алмаз величиной с отель Ритц", частично изделие напоминает череп человека, а также имеет черты фэнтезийных персонажей.
Сейчас в Эрмитаже хранятся две работы алтайских мастеров – Большая Колыванская ваза "Царица ваз" весом 19 тонн, которую изготовили еще в XIX веке, и работа "Охотник с созвездия Орион".
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