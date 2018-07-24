Фото: healthyway.com
Алтайский край стал лидером среди регионов РФ по числу людей, страдающих ожирением. В прошлом году этот диагноз поставили 5,4% жителей края, пишет РБК, ссылаясь на данные Минздрава.
На второй строчке оказалась Магаданская область с 3,4%, а замыкает тройку Курганская область с 2,8%.
При этом в Алтайском крае доля страдающего ожирением населения с 2016 под 2017 год снизилась на 9%, в Магаданской области — на 7,5%, а в Курганской продолжает расти.
В целом в 35 из 85 российских регионов число жителей с избыточным весом за год увеличилось более чем на 10%. Более чем на 25% увеличилось их число в Кабардино-Балкарии, Курской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ульяновской, Калужской и Ярославской областях. Издание отмечает, что в Ненецком автономном округе, где в 2016 году числился лишь один человек с ожирением, в прошлом году их стало 536.
Серьезное снижение числа пациентов с ожирением зафиксировано в шести регионах. В частности, в Северной Осетии доля снизилась на 46,6% за год — до 4,5 тысяч человек, а в Ставропольском крае — на 18%, до 4,5 тыс. пациентов.
В Москве людей с ожирением 66,3 тысячи, или 0,5% населения. Меньше данный показатель лишь в Приморском крае: там ожирение диагностировано у 0,4% жителей.
Больше всего детей с диагнозом "ожирение" в Республике Алтай (3,8%), Ульяновской области (3,4%), а также в Рязанской, Смоленской и Костромской областях (по 2,6%). Резко число пациентов с ожирением в возрасте до 18 лет увеличилось в Кабардино-Балкарии — с 373 в 2016 году до 2082 в прошлом году (1% детей).
По мнению доктора медицинских наук, профессора НИИ питания РАМН Аллы Погожевой, рост заболеваемости ожирением среди детей в РФ связан с тем, что "их кормят родители, у которых у самих ожирение". Эксперт считает, что именно родители формируют у детей пристрастие к нездоровой пище и перееданию.
В целях укрепления здоровья детского и взрослого населения, профилактики неинфекционных заболеваний и состояний, обусловленных недостатком "микронутриентов", Минздрав утвердил "Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания", добавляет издание.
Всего доля россиян с ожирением с 2016 по 2017 год выросла на 6%, до 1,3% населения страны (1,9 миллиона человек). Среди детей и подростков в целом по РФ рост числа болеющих ожирением составил 5,3% — в конце 2017 года их насчитывалось около 451 тысячи человек. Всего за последние пять лет доля жителей страны с ожирением выросла на 30%.
При этом в Минздраве подчеркнули, что в реальности ситуация может быть хуже.
Одной из основных причин роста числа пациентов с диагнозом "ожирение", по мнению экспертов, является отсутствие системного образования в вопросах здорового питания.
Комментарии
ну вот и замечательно что мы в лидерах
пойду пожру
Пальмовое масло - наше всё!
да не масло
дешманские макарошки, картофан, и сосисоны
>> ожирение диагностировали у 2 млн россиян
Ага, у меня тоже диагностировали. При росте 195 см, вес 95 кг. Так и написали - ожирение. И не первый год уже на профосомотре это выдают. Если бы я был дистрофаном, я бы вписался в идеал россиянина, живущего на зарплату 10 тыр и питающегося от солнца, воды и розетки.
В отношении женщин вообще ужас, когда худосочные доски - это нормально, а здоровая сочная девка в теле - это "ожирение".
читаем правильно:
1 - "диагностировано". Т. е. в статистику попали те, кто явился к врачу. Необследованных может быть гораздо больше названных цифр. И будем наблюдать уже иную статистику.
2 - причина ожирения не только переедание, но в первую очередь нарушение обмена веществ, вызываемого в том числе дисфункцией щитовидной железы. Алтайский край всегда был лидером по заболеваемости этого органа. Ну нет у нас йодсодержащих продуктов! А уж сколь гормонов употребляют женщины! Ну и лечить любят тоже гормонами, враз объявив злом антибиотики, хотя от пенициллина жир не растет.
Чиновникам зачОт по спекуляции цифрами. Собираются продавить очередную мульку с едой?
Что-то с питанием. Нас чем-то подкармливают, что вызывает ожирение. Пальмовое масло, маргарин, заменители сахара, ускорители роста в мясе.
2
24.07.2018 18:18
- гость -
Плюсую миллионами, ну добавил бы еще и генетическую предрасположенность
Курить бросили?
А ещё вес набирается "на раз-два" при приеме антидепрессантов! На себе проверено! А депрессия в нашем регионе цветет и пахнет! От нищеты и безысходности!