Фото: forpost-sz.ru
Дожди, грозы и даже град прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 25 июля.
"В южных и восточных районах дождь, местами гроза, при грозе местами сильный дождь, град. В утренние часы местами туман", — информирует региональный Гидрометцентр.
Дневные температуры в крае составят +19...+24 градуса. Ветер будет северный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров.
В Барнауле также временами ожидается дождь. Днем в краевой столице будет +20...+22 градуса. Ветер северный, 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров.
При этом в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.
Комментарии