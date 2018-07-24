Фото: council.gov.ru
Совфед изучит возможность увеличения штрафов и введения исправительных работ за участие артистов в видеороликах, которые рекламируют запрещенные интернет-казино. Об этом пишет "Интерфакс".
Уточняется, что этот вопрос на пленарном заседании палаты поставил сенатор Эдуард Исаков, отметив, что сейчас в Сети сложилось "засилье агрессивной рекламы онлайн-казино, деятельность которых запрещена федеральными законами".
Сенатор отметил, что Роскомнадзор пытается бороться с нарушениями, однако в это же время известные публичные телеведущие, музыканты, актеры, имеющие огромную молодежную аудиторию, в рекламных роликах на YouTube и соцсетях активно призывают играть в азартные игры. При этом они, отметил Исаков, "рассказывают сказки о том, как быстро и, по их словам, честно, можно обогатиться. Мы проходили это в начале 2000-х годов, когда люди продавали квартиры, брали кредиты, погашая долг в казино".
Сенатор добавил, что действия артистов подпадают под статьи КоАП, однако наказание по ним влечет наложение штрафов от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей, что "несоизмеримо с полученными от рекламы гонорарами".
Он попросил спикера Совфеда Валентину Матвиенко поручить профильным комитетам рассмотреть данную проблему и разработать поправки в КоАП с кратным увеличением штрафов и дополнительно с назначением обязательных исправительных работ.
"Минуту в ролике эти актеры языком поработают, а потом 15 суток пусть поработают лопатой", — заявил Исаков, выразив надежду на то, что впредь артисты будут думать, что рекламировать, а что нет.
Матвиенко, в свою очередь, предложила изучить эту инициативу. "Давайте комитету по конституционному законодательству вместе с Исаковым Эдуардом Владимировичем поручим рассмотреть возможность какого-либо усиления регулирования в этой части, проработать вопрос", — заявила она.
Комментарии
Они там чем-нибудь действительно полезным могут заняться?