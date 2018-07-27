Сахарный диабет относится к эндокринным заболеваниям. На сегодняшний день в мире насчитывается более 200 млн человек, страдающих им. Однако при регулярном приеме необходимых средств и ответственном подходе внешне жизнь "диабетика" ничем не отличается от других. При этом, как и большинство болезней, сахарный диабет окружает множество мифов. Сегодня разберемся в самых распространенных из них – что является вымыслом, а что правдой.
Миф 1. Сахарный диабет появляется только у людей с лишним весом
Действительно, абсолютное большинство случаев заболевания сахарным диабетом II типа медики выявляют у людей с избыточной массой тела или ожирением. Но, между тем, диабет выявляется и у людей с нормальной или даже низкой массой тела. Люди, страдающие сахарным диабетом I типа, как правило, имеют нормальный вес.
Миф 2. При сахарном диабете I типа нельзя есть сладкое, жирное и жареное
На самом деле рацион больного сахарным диабетом I типа практически не отличается от рациона здорового человека при условии, что пациент знаком с правилами инсулинотерапии и может применять их на практике. Людям с сахарным диабетом достаточно придерживаться сбалансированной диеты, которая включает в себя в том числе и продукты, содержащие глюкозу. Важно помнить, что основная особенность питания при диабете – разумное ограничение продуктов, содержащих легкоусвояемые углеводы (сахара), а употребление сахарозы (сахара) в чистом виде и вовсе не рекомендовано.
Миф 3. При сахарном диабете нужно употреблять только диабетические продукты
Специализированная продукция "для диабетиков", в которой сахароза заменяется искусственными подсластителями, может содержать большое количество жиров. Следовательно, эти продукты приносят не меньший вред и чреваты рядом осложнений. Рацион человека с сахарным диабетом, как и любого человека, ведущего здоровый образ жизни, не должен быть перенасыщен жирами, сахаром, солью. При этом в достаточном количестве должны присутствовать овощи, фрукты, злаковые твердых сортов, сложные углеводы (полисахариды), белки, витамины.
Миф 4. Больным сахарным диабетом нельзя заниматься спортом
Этот миф опровергают спортсмены, страдающие этим заболеванием. Более того, по рекомендациям специалистов, диабетикам даже необходимы занятия спортом для улучшения общего самочувствия. Безусловно, следует учитывать ряд противопоказаний в выборе физической нагрузки, однако абсолютных противопоказаний к выполнению физических упражнений у больных диабетом не существует.
Миф 5. Чрезмерное употребление сахара приводит к диабету
Сахарный диабет I типа – заболевание генетическое. Диабет II типа также вызывают генетические факторы и неправильный образ жизни. Избыточный вес, конечно, повышает риск развития болезни. В свою очередь, высококалорийное питание способствует ожирению. Если кто-то из родственников имел заболевания сахарным диабетом, стоит отдать предпочтение здоровой сбалансированной пище, чтобы избежать лишнего веса и снизить риск развития болезни. До сих пор нет доказательств того, что само по себе употребление легкоусвояемых углеводов (сахаров) может вызвать диабет.
Жизнь с диабетом
Человеку, имеющему такое заболевание, как сахарный диабет, необходимо грамотно построить свой образ жизни. На сегодняшний день существует немало различных препаратов и продуктов питания, способных существенно облегчить жизнь диабетику и уменьшить уровень дискомфорта.
Большой ассортимент медицинской техники, диабетических товаров и продукции для здорового питания предлагает интернет-магазин "Диагамма". Кроме того, специалисты компании окажут квалифицированную помощь в подборе необходимых товаров и предоставят подробную консультацию по всем возникшим вопросам, связанным с сахарным диабетом. Магазин предлагает высококачественную и сертифицированную продукцию известных мировых производителей Medtronic, Accu-Chek, Bayer и других. Здесь найдется абсолютно все – от медтехники до продуктов питания – для людей с сахарным диабетом. Для вас — индивидуальный подход, качественное обслуживание, возможность доставки товара под заказ, приемлемые цены и услуги доставки на дом, в том числе по России.
"Диагамма":
г. Барнаул, ул. А. Петрова, 190, офис 13
тел.: 8-963-506-4343
Сайт: http://www.altaymedteh.ru/
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Комментарии