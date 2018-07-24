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58-летний житель Энгельса разбился насмерть, пытаясь доказать представителям коммунальных служб, что его балкон сгнил и нуждается в ремонте. Об этом пишет Life, ссылаясь на региональные СМИ.
Уточняется, что инцидент произошел в минувшую пятницу, 20 июля. Мужчина пытался доказать, что его балкон находится в аварийном состоянии и может рухнуть в любой момент.
Для этого мужчина вышел на балкон на четвертом этаже и начал прыгать, однако в итоге упал вниз вместе с перилами. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и горожанин умер.
О других обстоятельствах инцидента данных нет. Начата доследственная проверка.
Комментарии
Доказал. Верим. Балкон действительно нуждается в ремонте. Сейчас всё починим.