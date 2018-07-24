Вот уже 20 лет в Алтайском крае проходит Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". Торжественное открытие состоялось в Барнауле во вторник, 24 июля. К памятнику Василию Макаровичу Шукшину на одноименной улице в этот день пришло несколько сотен горожан, на фестиваль съехались известные артисты, режиссеры и писатели.
Так, на открытии присутствовали народный артист России, президент XX Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко, актер театра и кино, народный артист России Федор Добронравов, актриса театра и кино, режиссер и певица Наталья Громушкина, киновед, историк кино, доктор искусствоведения, председатель жюри Шукшинского кинофестиваля Валерий Фомин, российский писатель, драматург и сценарист Аркадий Инин, актер театра и кино Амаду Мамадаков. Больше о кинофестивале читайте в спецпроекте Amic.ru "Шукшинские дни на Алтае".
Гости цитировали Василия Макаровича, выступали лучшие коллективы края. Лейтмотивом праздника стала строчка из стихотворения алтайского режиссера и поэта Леонида Черкашенинова "Давай с тобой о душах говорить".
Кстати, Федор Добронравов привез на фестиваль спектакль по рассказу Василия Шукшина "Чудики". Артист признался, что долгое время не решался его поставить, но теперь "набрался опыта и наглости". В спектакле он играет со своими сыновьями.
"Мне казалось, что Василий Макарович немножко приукрашивает своих литературных героев, но когда я познакомился с вами, я понял, что ничего он не приукрашивает, вы и есть герои всех произведений Шукшина", — сказал он.
Пообщался с пришедшими на открытие горожанами и врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. По его словам, имя и творчество Василия Шукшина занимает особое место в истории и культурной жизни региона и всей страны.
"Сегодня все, что сделал и оставил после себя Василий Шукшин, приобретает особую актуальность (...). Мы стараемся прикоснуться и изучить самые заветные уголки его творчества, его размышлений, наставлений", — сказал Томенко.
Мероприятия в рамках этого крупного культурного проекта начались еще в понедельник, 23 июля. Закончится фестиваль в воскресенье, 29 июля.
В первый день фестиваля в Барнауле состоялся круглый стол на тему "Нестоличное кино: перспективы развития", "Литературный перекресток" и встреча с писателем Романом Сенчиным, в барнаульском кинотеатре "Премьера" показали фильмы-победители прошлых фестивалей. Сегодня барнаульцы пообщались с польским писателем Янушем Леоном Вишневским в библиотеке имени Шишкова, час назад на площади перед Алтайским краевым театром драмы открылась выставка, посвященная 20-летию Шукшинского кинофестиваля. И уже традиционно по "красной дорожке" перед театром прошли почетные гости праздника. А чуть позже, в 20:00, в театре драмы состоится показ фильма-открытия фестиваля "Жили-были". Кроме того, весь вторник в кинотеатре "Пионер" проводят конкурсный показ фильмов программы полнометражного игрового кино, а в "Премьере" показывают ретроспективу фильмов-победителей фестиваля.
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В ближайшие дни в Барнауле состоится Алтайский этап Всероссийского питчинга сценарных проектов молодых кинематографистов, мастер-классы для любителей кино, демонстрации фильмов из программы фестиваля, встречи с писателем Андреем Рубановым и актрисой Натальей Громушкиной.
Всего же пройдет более 60 мероприятий в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Павловске, Рубцовске, Ребрихе, Быстром Истоке, Белокурихе, Поспелихе, Кулунде, Благовещенке, Камне-на-Оби, Смоленском и, конечно, в Сростках — родине Василия Макаровича.
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