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В российском оборонном ведомстве разъяснили изменения в проект приказа о транспортных средствах, которые подлежат постановке на учет в военных комиссариатах — никакого изъятия транспортных и технических средств у граждан и организаций не предусматривается. Об этом пишет "РИА Новости".
Ранее СМИ сообщили, что Минобороны подготовило поправки к приказу главы ведомства от 14 марта 2014 года № 151, которые предполагают постановку всей гражданской автотехники на воинский учёт. В проекте говорилось, что в список войдут все легковушки, использующиеся для перевозки пассажиров и имеющие, помимо водительского, не больше восьми мест для сидения.
В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны заявили, что "никакого изъятия либо иных способов отчуждения транспортных и технических средств у граждан и организаций вносимые изменения не предусматривают". Проект приказа только уточняет порядок учета транспортных средств в перечне, который введется в военных комиссариатах.
В ведомстве заверили, что военные обладают достаточным количеством штатных машин, которое полностью обеспечивает выполнение войсками задач по предназначению.
"Привлечение для нужд обороны дополнительной автомобильной техники, принадлежащей гражданам и организациям, возможно лишь в исключительных случаях и только в порядке, установленном действующим законодательством", — подчеркнули в МО РФ.
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