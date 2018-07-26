"Скважина", "место терки увальней", "линейный крейсер" — так забавно в разговорной речи британцев именуется одна из главных культурных достопримечательностей – пабы. Берущие свое название от сокращенного "public house", что переводится как "дом для людей", пабы появились еще во времена римской оккупации как заведения для отдыха уставших путников. Шли годы, и пабы органично влились в национальную культуру Ирландии, превратившись в настоящие центры социальной жизни. Здесь встречались друзья, отмечались праздники, распространялись новости, решались споры, сочинялись и пелись песни…
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО БАР
После ухода римлян пабы стали распространяться с такой скоростью, что королю Эдгару Миролюбивому в 965 году пришлось законодательно запретить иметь более одного паба на деревню. Но это не помешало их растущей популярности: в XVIII веке пабы расширялись и обустраивались дополнительным залом, где посетители могли играть и слушать музыку, танцевать и проводить спортивные состязания. К слову, у некоторых пабов были даже свои клубы, где стрелки могли посоревноваться в стрельбе по голубям. Позднее в пабах получили распространение развлекательные игры, среди которых были дартс, бильярд, домино, карты и шахматы, а во второй половине XX века здесь начали показывать прямые трансляции футбола, регби, автогонок и конного спорта.
Сегодня, как и несколько столетий тому назад, пабы, привлекающие своей демократичностью, благородным интерьером, разнообразием развлечений и гостеприимной атмосферой, каждый вечер собирают людей всех возрастов и положений в обществе, а для многих ирландцев считаются "вторым домом".
РЕКОРДЫ "ДОМОВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ"
- Старейшим пабом признана таверна "Боевые петухи" в Хартфорде: владельцы имеют документальное подтверждение того, что она функционировала как минимум с 795 года. Заведение славилось по всей Англии самыми крупными петушиными боями.
- Самое распространенное название пабов в Англии – "Red Lion" (Красный лев – прим. ред.): по всей Англии их около 630.
- Самым большим пабом в Британии является манчестерская "Подводная луна", перестроенная из кинотеатра, с площадью 820 кв.м и вместимостью до 1700 гостей. А самый маленький по площади паб "Скорлупка" в графстве Саффолк располагается всего на 9,7 кв.м, что не мешает ему вмещать от 15 до 45 человек.
- Самая длинная барная стойка прославила лондонский паб Zandler’s, где рабочая поверхность бармена имеет протяженность 45 метров. "Эрл Грей" в Квайнингтоне, Глостершир — паб с самым маленьким баром: всего 3.73х2.89 метров.
- Удивительно, но факт: некоторые лондонские пабы в прошлом были банками и до наших дней сохранили шикарные мраморные интерьеры финансовых учреждений. Пример – паб Counting House.
- Паб с самым длинным названием в Великобритании расположен на Рафаэль-стрит, Найтсбридж, Лондон: в его названии 49 букв латинского алфавита, но все друзья называют его "Бар и гриль Хенка". А самое лаконичное название – у паба "Q".
НАСТОЯЩИЙ ПАБ – В ЦЕНТРЕ БАРНАУЛА
Знакомиться с традициями пабов можно бесконечно, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Теперь такая возможность есть у всех барнаульцев: уже в эту пятницу, 27 июля, в самом центре города открывается паб ShamRock.
Новое место – кусочек настоящей Ирландии, что отражено как в названии, которое переводится как "Клевер" — главный символ Изумрудного Острова, так и в других атрибутах. Аутентичный интерьер с добротной деревянной мебелью и внушительной барной стойкой, отменная европейская кухня, живая музыка, душевная атмосфера местечка "для своих", где можно повеселиться с друзьями, обсудить последние новости и просто отдохнуть от уличной суеты – все в лучших традициях ирландских заведений.
Ирландский бар – место, где всегда царит веселье, радость и молодежный дух. Поэтому в день официального открытия, 27 июля, всех гостей паба ShamRock ждет особенно экспрессивная программа: выступление школы ирландских танцев "Аваллон", живая музыка, розыгрыши и призы. В ShamRock, как и положено в настоящих пабах, играют в настольные игры, смотрят спортивные трансляции и мировые фильмы. А ежедневные акции станут приятным поводом чаще заглядывать сюда.
Ирландский паб ShamRock
г. Барнаул, ул. Деповская, 22
тел.: 60-78-20
Режим работы: с 12:00 до 24:00
(в пт. и сб. — с 12:00 до 02:00)
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Комментарии
В настоящих пабах все смолят как паровозы.