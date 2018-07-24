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Продавцам и покупателям пришлось принимать роды в новосибирском ТЦ "Заря". Женщина пришла за покупками, и в это время у нее внезапно отошли воды, пишет "НДН.Инфо".
Очевидцы в соцсетях сообщили, что роды в магазине начались около 13:30. Продавцы и покупатели не растерялись, вызвали врачей и начали оказывать помощь. В соседней аптеке они взяли бинты, пеленки, перекись и самостоятельно приняли роды. У сибирячки благополучно родился мальчик.
Информацию о внезапных родах в новосибирском ТЦ подтвердили в региональном Минздраве.
Уточняется, что звонок в скорую поступил в 13:33, врачи прибыли в торговый центр через 12 минут. К этому моменту женщина уже родила. "Медики осмотрели роженицу с ребенком и увезли их в роддом", — цитирует издание сообщение ведомства.
По словам очевидцев, матери около 35 лет, в ТЦ она родила третьего ребенка. Все это время рядом с ней был супруг.
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