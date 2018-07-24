Фото: espreso.tv
Армия обороны Израиля сообщила во вторник, 24 июля, что сбила двумя ракетами Patriot истребитель "Сухой" из Сирии, который проник в воздушное пространство еврейского государства на два километра. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что по истребителю "Сухой" запустили две ракеты Patriot. Воздушное судно проникло на два километра в воздушное пространство Израиля. Данных о состоянии экипажа самолета пока не поступало.
В армейской пресс-службе добавили, что "с утренних часов вторника наблюдается интенсификация внутренних боев в Сирии, включая повышенную активность сирийских ВВС". Израильская армия обороны находится в состоянии повышенной готовности и готова действовать против любых нарушений соглашения о разделении сил между Израилем и Сирией от 1974 года.
Подчеркивается, что это уже второй случай применения сил ПВО Израиля в районе границы с Сирией на текущей неделе. В понедельник армия САР запустила две ракеты советского производства комплекса "Точка" в ходе внутренних боев, предположительно, по анклаву, который удерживают на юге страны террористы, связанные с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в России). Армия Израиля запустила с целью их перехвата две ракеты своей новой системы ПРО "Праща Давида", предназначенные для перехвата ракет от малой до средней дальности, которые, как писали СМИ, промахнулись по своим целям.
Комментарии
Так поступают со всеми нарушителями государственных границ.