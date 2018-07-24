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Советник российского лидера Вениамин Яковлев скончался во вторник, 24 июля, на 87-м году жизни после длительной болезни. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в окружении.
"Сегодня умер Вениамин Федорович Яковлев", — рассказал собеседник агентства, добавив, что прощание с ним пройдет в ЦКБ в четверг, 26 июля, в 11:00 по московскому времени.
Яковлев являлся советским и российским юристом, государственным деятелем, доктором юридических наук, профессором, членом-корреспондентом РАН, заслуженным юристом РСФСР. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
С 31 января 2005 года он является советником президента России. С 1989 по 1991 год он был главой Минюста СССР, при этом с 1990 по 1991 год являлся Главным госарбитром Советского Союза и Председателем Высшего Арбитражного Суда СССР.
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