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Ространснадзор разбирается с задержками багажа в Шереметьево, пишет ТАСС, ссылаясь на ведомство.
Днем ранее аэропорт сообщил о проблемах с транспортировкой багажа, объяснив, что они связаны с погодой — высокой влажностью, интенсивными осадками и жарой.
В сообщении сказано, что ведомство разбирается в ситуации. "Управлением Госавианадзора по ЦФО направлен запрос оператору аэропорта Шереметьево для получения объективной информации", — цитирует агентство пресс-службу Ространснадзора.
Ведомство проинформировало об обстановке Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру и готово провести совместную проверку соблюдения аэропортом требований воздушного законодательства об организации обслуживания пассажиров и багажа, говорится в сообщении.
Ранее базовый перевозчик Шереметьево "Аэрофлот" сообщил о проблемах с получением багажа. Эту информацию подтвердили и в аэропорту, заявив, что делают все необходимое для восстановления штатной работы автоматизированной системы доставки багажа.
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