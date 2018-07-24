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Жительница Абакана предстанет перед судом по обвинению в экстремизме. По версии следствия, женщина опубликовала у себя на странице в соцсети пост с соответствующими призывами, пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу УФСБ по республике Хакасия.
В ФСБ заявили, что данная запись появилась в начале текущего года и вызвала общественный резонанс, что привлекло внимание стражей порядка.
Собеседник отметил, что правоохранители провели психолого-лингвистическую экспертизу, на основании которой было дано заключение, что текст "содержит призывы экстремистского характера".
Источник в региональном управлении ФСБ рассказал, что по факту "публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности" было возбуждено уголовное дело.
В данный момент дело направлено на рассмотрение в суд.
Комментарии
А кто своими действиями/бездействием привел к написанию этого поста - не должен разве за экстремизм ответить? Или делай что хочешь - это не экстремизм, а как кто-то против - то это супер опасно? Эээ борцы с экстремизмом вы ничё не попутали!?