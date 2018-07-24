Вторник, 24 Июль, 22:34

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

А как вы отдыхали или планируете отдохнуть этим летом?

Спецпроекты

Форум

$ 62,92
€ 73,53
496672
16°
Обь
257см +12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Марии Бутиной в США Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Дорожка красная: как встречали гостей и участников Шукшинского фестиваля

, ИА "Амител"
В столице края стартовало главное культурное событие лета

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Юбилейные, 20-е "Шукшинские дни на Алтае" торжественно открыли во вторник, 24 июля, в Барнауле. Гости и участники фестиваля традиционно прошлись по "красной дорожке" перед театром драмы, где прошло официальное мероприятие.

В этом году на Алтай приехали артист Федор Добронравов, писатель-сатирик Аркадий Инин, польский писатель Януш Вишневский, народный артист России Виктор Мережко, заслуженный артист Республики Алтай и Республики Тыва Амаду Мамадаков и др. 

Подробнее о том, как прошло открытие фестиваля, читайте завтра на Amic.ru, а пока представляем вашему вниманию фоторепортаж с "красной дорожки".

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Шукшинские дни на Алтае-2018
Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
22:11
Выдача ипотеки в РФ в июне выросла в 1,6 раза 0
21:48
СМИ: израильские военные знали, что сбивают не российский самолет 0
21:29
Минтранс намерен менять устройства системы "Платон" раз в три года 0
21:13
Следователи разыскивают пропавшего полтора месяца назад барнаульца 0
21:05
Дорожка красная: как встречали гостей и участников Шукшинского фестиваля 0
20:49
Жительницу Хакасии обвиняют в экстремизме из-за поста в соцсети 1
20:26
Ространснадзор заинтересовался задержкой багажа в Шереметьево 0
20:12
СМИ сообщили о смерти советника президента РФ Вениамина Яковлева 0
19:48
Израильские военные сбили сирийский самолет 3
19:24
Жительница Новосибирска родила во время шопинга 0
19:08
Коротко о главном: "Шукшинские дни", воинский учет авто и убийство котенка
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 июля
18:56
Шукшинский фестиваль открыли в Барнауле у памятника писателю: видео 0
18:48
В Минобороны опровергли идею изъятия машин у россиян 0
18:28
Житель Энгельса погиб, когда доказывал коммунальщикам опасность балкона 1
18:04
"Красная дорожка" Шукшинского фестиваля в Барнауле: трансляция 0
17:51
В Совфеде предложили ужесточить наказание для артистов за рекламу казино 1
17:33
Алтайский край стал лидером среди регионов по числу людей с ожирением 9
17:22
Камнерезная работа бийского мастера стала экспонатом Эрмитажа 0
17:14
200 кило сыра дадут на пробу жителям Барнаула в местных кафе и ресторанах 0
17:01
Муниципалитеты на Алтае накопили долги за уголь на фоне проблем с закупками 1
16:50
Индексацию пенсий в РФ перенесут на 1 января 0
16:32
Глава алтайского Минстройтранса посетовал на рост ДТП из-за ремонта дорог 5
16:23
Автомобиль такси залетел под грузовик в Барнауле 0
16:11
Госдума приняла закон о повышении НДС 14
16:01
Пострадали семь человек: подробности жуткого ДТП под Бийском 3
15:48
Росстат прогнозирует увеличение численности россиян до 157 млн к 2036 году 4
15:32
3,5 тысячи новосибирцев остались без отпуска из-за долгов за коммуналку 0
15:21
Горный Алтай попал в "Непутевые заметки" Дмитрия Крылова на Первом канале 2
15:13
Жители Алтайского края смогут увидеть 27 июля "кровавую Луну" 0
15:04
Ревнивый житель Горного Алтая застрелил из ружья свою гражданскую жену 1
14:49
Хейли: Россия и США никогда не станут друзьями 5
14:31
Прокуратура на Алтае пообещала принять меры после убийства котенка девочкой 8
14:24
Барнаулец создал всероссийский прецедент, связанный с неуплатой долга 1
14:12
Стало известно, кто займется застройкой алтайских Бочкарей за 177 млн 0
14:02
Два грузовика и пять легковушек: под Бийском произошло страшное ДТП 8
13:51
Палаты реанимации могут появиться в приемных покоях больниц 1
13:34
СМИ: Йемен попросил Путина помочь остановить войну 7
13:21
Трассы под Барнаулом перекроют из-за военных 3
13:12
СМИ: власти США обвинили российских хакеров в атаке на энергосистему страны 1
13:03
Инспектора ДПС в Бийске наградили за задержание пьяного угонщика 3
12:50
Барнаулец бился головой о сейф в отделе полиции и боднул полисмена в лицо 11
12:33
Минобороны предложило забирать машины у россиян в случае военного положения 33
12:21
Календарь праздников: какие дни в 2019 году станут в России выходными 0
12:15
Июль на "алтайской Ибице" побил рекорд по турпотоку 1
12:01
Кино, Пелагея и питчинг: 5 топовых событий "Шукшинских дней на Алтае" 1
11:48
Кадыров заступился за животных после видео с убийством котенка на Алтае 6
11:42
Опрос Amic.ru: где вы отдыхаете этим летом? 0
11:32
Сервисный цех и автомобиль горели в Новоалтайске в ночь на 24 июля 0
11:24
Супергерои наяву: фотообзор крупнейшего гик-фестиваля Comic-Con 1
11:11
В Сети собирают подписи против девушки, зарубившей котенка на Алтае 50
11:02
Жительница Бийска во время "разборок" зарезала бывшую однокурсницу сестры 2
10:51
Большинство американцев одобрили идею новой встречи Путина и Трампа 1
10:40
Нельзя пропустить: какие фильмы покажут на XX Шукшинском фестивале 0
10:31
СМИ: Шнуров встречается с подругой бывшей супруги 2
10:21
Девочка-подросток на камеру зарубила топором котенка в Алтайском крае 93
10:12
Новый начальник появился в управлении ГОЧС Бийска 0
10:01
Звезды кино и литературы приехали на Шукшинский фестиваль в Барнаул 2
09:48
Грозовой шквал обрушился на три района Алтайского края 0
09:33
FM-Продакшн: раскрываем секреты успеха одной из ведущих медиагрупп региона 0
09:21
СК проверяет информацию о смерти барнаульца из-за отказа в госпитализации 17
09:13
Автобус и грузовик столкнулись на "сумасшедшем перекрестке" в Барнауле 2
09:02
Машино-место на подземной парковке в Барнауле: цена, где и как купить 0
08:56
BMW отзывает в России свыше 300 автомобилей 0
08:41
Магнитная буря накроет Землю 24 июля 4
08:23
Белый дом рассказал о единственной договоренности Трампа и Путина 1
08:17
Легендарные "Земляне" выступят в ресторане "Барнаул" 7
08:06
Квартиру с дверями из дуба и теплым полом продают в Барнауле за 12,5 млн 11
07:50
Как голосовали барнаульцы за новые объекты притяжения в Нагорном парке 7
07:34
Гарантия безопасности: как быстро и законно оформить заём под ПТС 0
07:19
Сидит ни за что:краевой суд займется резонансным убийством в алтайском селе 10
07:03
Как Виктор Томенко посетил фестиваль вареника и пообещал ремонт в школе 1
06:48
Джей Ло – 49: фото шикарной и неповторимой Дженнифер Лопес 6
06:32
Тяп-ляп: фотографии дорожных фейлов 0
06:17
Дождливо и прохладно: прогноз погоды в Алтайском крае на 24 июля 0
06:01
Алтайские власти ждут денег от Силуанова на ремонт разбитых паводком дорог 5
05:04
Sony разработала рекордную 48-мегапиксельную камеру для смартфонов 1
04:05
Экс-депутат Рады лично проверил Крымский мост 1
03:04
Толпа в Индии линчевала женщину из-за ложных сообщений в WhatsApp 3
02:03
В Киеве боятся, что победа Усика развеет миф о "российской агрессии" 0
01:03
Жертвами рекордной жары в Японии стали 65 человек 0
00:06
В Сети появились первые снимки смартфона от Илона Маска 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.