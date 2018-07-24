Фото: altai-krai.sledcom.ru
28-летний житель Барнаула Николай Плескунас ушел из дома 9 июня текущего года и до сих пор не вернулся.
В связи с тем, что данных о его местонахождении нет долгое время, следователи решили возбудить уголовное дело, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
На вид пропавшему 27-30 лет, рост 178 сантиметров, он худощавого телосложения, со светло-русым волосом средней длины, а также с бородой и усами.
Мужчина был одет в желтые замшевые туфли с белыми шнурками, приметы остальной одежды отсутствуют.
При себе у него был сотовый телефон сенсорный в корпусе черного цвета, матерчатая сумка такого же цвета с серыми замками и проездной билет.
Особыми приметами мужчины являются очки и шрамы на левом предплечье.
Всех, кто знает что-либо о пропаже барнаульца, просят сообщить по телефонам: 8 (3851) 29-80-39, 61-02-02 либо 02.
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