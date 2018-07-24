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Минтранс РФ предложил обязать пользователей системы "Платон" контролировать срок службы бортовых устройств, по данным которых рассчитывается плата за проезд, а оператора "Платона" — менять их раз в три года. Сведения о подготовке такого постановления правительства ведомство разместило на портале regulation.gov.ru, пишут "Ведомости".
Просроченные устройства грузовиков могут передавать недостоверные данные об движении машин, подчеркивают в министерстве. "Срок службы таких устройств составляет три года и обусловлен сроком действия установленных в нем средств криптографической защиты информации, которые обеспечивают достоверность и некорректируемость данных, передаваемых бортовыми устройствами", — поясняет ведомство.
В случае поддержания законопроекта заинтересованными ведомствами, он может вступить в силу в сентябре текущего года.
Оператором системы "Платон" является компания "РТ-инвест транспортные системы" (РТИТС). Сейчас у АО "РТ-инвест" (входит в "Ростех") 50% РТИТС, у Игоря Ротенберга — 23,5%, у гендиректора "РТ-инвеста" Андрея Шипелова 19%, у гендиректора самой РТИТС Антона Замкова — 7,5% в уставном капитале компании.
Согласно информации РТИТС, российским перевозчикам выдали свыше 770 тысячи бортовых устройств. Они выдаются бесплатно, но имеют залоговую стоимость порядка 7 тысяч рублей. В этом году индексация тарифа "Платона" (сейчас — 1,90 руб. за 1 км) перенесена на 1 июля следующего года. Плату обязаны вносить собственники транспортных средств с разрешенной массой свыше 12 тонн независимо от фактической массы груза.
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