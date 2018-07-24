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Официальный представитель армии Израиля Йонатан Конрикус заявил, что военные страны знали, что самолет "Сухой", который они сбили, принадлежал сирийским ВВС, а не России. Об этом пишет RT.
"Мы знали, что это сирийский самолёт, хотя нам известно, что русские тоже совершают там боевые вылеты… Мы знали, что это был самолёт ВВС Сирии", — цитирует издание его слова.
Подчеркивается, что между Россией и Израилем с 2015 года действует механизм предотвращения таких столкновений в воздухе.
ТАСС добавил, что пилот сирийского истребителя погиб. При этом информации о судьбе второго летчика нет.
Собеседник агентства уточнил, что погибшим летчиком был полковник сирийских ВВС Омран Мураи.
Ранее агентства SANA передало, что сбитый самолет находился в воздушном пространстве Сирии и наносил удары по позициям боевиков близ населенного пункта Сайда в долине реки Ярмук. Армия обороны Израиля, однако, утверждает, что сирийский истребитель проник в воздушное пространство еврейского государства на два километра, поэтому его сбили две ракеты Patriot.
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