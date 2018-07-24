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В России объем выдачи ипотеки, согласно предварительным оценкам, вырос в 1,6 раза – до 250 миллиардов рублей. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на госкомпанию "Дом.рф".
За пять месяцев текущего года выдано 542,8 тысячи ипотечных кредитов на сумму 1,1 триллиона рублей. Подчеркивается, что это на 60% больше, чем за аналогичный период 2017 года, и на 73% — в денежном соотношении. "За шесть месяцев, по предварительной оценке "Дом.рф", объем выдачи ипотеки превысил 1,3 трлн рублей", — цитирует агентство пресс-релиз.
В сообщении отмечается, что в мае средневзвешенная ставка выдачи составила 9,56%, в том числе по кредитам на новостройки – 9,39%, а на покупку готового жилья на вторичном рынке – 9,63%. Средняя ставка выдачи за пять месяцев текущего года равна 9,66%.
Гендиректор "Дом.рф" Александр Плутник прогнозирует, что к концу года ставка по ипотеке достигнет уровня ниже 9% для широкого круга заемщиков. "К концу 2019 года мы можем увидеть уровень в 8% — это станет возможно в случае продолжения снижения общих ставок в экономике", — добавил он.
В компании отмечают, что ипотечный портфель банковской системы на 1 июня достиг 5,8 триллиона рублей. За последние 12 месяцев прирост составил 22%. При этом качество ипотечного портфеля остается высоким: просроченная задолженность свыше 90 дней составляет 2,08%.
Объемы выдачи ипотеки продолжат расти и увеличатся до уровня 2,8 триллиона рублей в текущем году, заключает "Дом.рф".
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