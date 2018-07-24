Фото: ukraina.ru
Актер Анатолий Пашинин, который отправился воевать в Донбасс на стороне украинских силовиков, рассказал, в чем заключается проблема граждан Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Артист заявил, что местные жители могут называть себя "как угодно", но не украинцами. По его мнению, населению безразлична судьба своей страны.
Пашинин добавил, что "предки" украинцев ничего не оставили потомкам, кроме "разоренной страны".
"Мы — колония, в которой у нас, как у папуасов, нет прав на реализацию, нет таких возможностей на реализацию, как у любого беженца", — добавил он.
Актер, известный по ролям в фильмах "Адмирал", "Мы из будущего" и ряде сериалов, год назад заявил о вступлении в добровольческий батальон, созданный на основе "Правого сектора" (организация запрещена в РФ). В одном из интервью он утверждал, что в Донбассе "не выполняет долг", а "кайф ловит".
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