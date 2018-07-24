Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области
Следователи проводят проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье, жертвами которого стали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя ММСУТ СКР Елену Марковскую.
Уточняется, что крушение произошло рядом с аэродромом Дракино в Серпуховском районе. "Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — сообщила Марковская.
Согласно предварительной информации, во вторник, 24 июля, в 15:30 мск разбился спортивный легкомоторный самолет Zlin-326. На его борту находились два человека, никто не выжил. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) агентству сообщили, что в связи с происшествием начата прокурорская проверка, устанавливаются причины и обстоятельства крушения.
Источник в экстренных службах добавил, что воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет. Оно разбилось в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы. На земле никто не погиб, разрушений нет.
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