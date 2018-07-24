Фото: instagram.com
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение с призывом чаще разводиться. Музыкант сделал это после разрыва с супругой Матильдой, подчеркивает портал URA.RU.
Я скачу опять, как витязь,
И стреляю холостыми.
Люди, чаще разводитесь!
Это право не отымет
Никакой закон дурацкий.
Быть не вместе — это праздник!
Оставляйте бабам цацки,
Деньги, жаба пусть не дразнит
И не душит ваше сердце,
Не последняя ж герла,
Как писал ужасный Герцен,
Умерла — так умерла.
Но с моим *** стажем
Поиск новых типажей
Завершился в Эрмитаже
На втором, ***, этаже.
Напомним, о разрыве пары стало известно в конце мая. Причины расставания не назывались.
Ранее СМИ сообщили, что музыкант стал встречаться с подругой экс-супруги Никой Белоцерковской. Вместе с ней Шнуров отдохнул за границей.
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