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Журналиста Дениса Суворова убили в Нижнем Новгороде. По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет "РИА Новости", ссылаясь на региональное управление Следственного комитета.
В сообщении сказано, что тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти нашли утром во вторник, 24 июля, в районе Казанской набережной в Нижегородском районе города. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам совершения убийства", — цитирует агентство текст сообщения.
В СК добавили, что по делу создана совместная с полицейскими следственно-оперативная группа. Сейчас следователи и криминалисты СК работают на месте инцидента и устанавливают обстоятельства преступления, а также причастных к его совершению лиц.
Погибший являлся журналистом ГТРК "Нижний Новгород". На сайте канала говорится, что Суворов трагически погиб. По данным ГТРК, он вел утренние эфиры программы "Вести-Приволжье", программу "10 минут с Политехом", а также был редактором сайта канала.
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