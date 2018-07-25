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Украинские власти собираются "вернуть и реинтегрировать" Республику Крым к декабрю следующего года. Такое заявление сделал бывший депутат Рады Алексей Журавко, пишут "Известия".
Он подчеркивает, что это является не вымыслом, а "конкретной задачей", которая поставлена в документе, называющемся "План неотложных мероприятий по противодействию российской агрессии со временно оккупированной территории Украины в Крыму, защиты интересов государства, граждан Украины и украинских юридических лиц в Крыму на 2018–2019 годы". Он размещен на 38 страницах.
Экс-депутат отметил, что план "разработан, одобрен и поддержан" постпредом Петра Порошенко в Крыму Борисом Бабиным. На документе № 17 проставлена дата 20 июня текущего года.
Журавко прикрепил план к своему посту в Facebook. При этом бывший народный избранник называет составителей документа "явными мошенниками, шизофрениками и кровавыми упырями-уголовниками".
Издание уточняет, что схема "реинтеграции Крыма" подразумевает сбор "доказательств нарушения прав человека в Крыму", поиск улик против РФ для исков в Международный уголовный суд, поддержку международной платформы "Друзья деоккупации Крыма", финансирование проукраинских структур и организаций на полуострове, а также формирование подразделений ВСУ из переселенцев из Крыма для "освобождения" региона.
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