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Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий запрет на возврат поставщику нереализованных в розничной сети продуктов. Об этом пишет "РИА Новости".
Документ, который внесла группа парламентариев во главе с Ириной Яровой, запрещает торговым сетям и поставщикам заключать договор, который содержит условие о возврате поставщику продовольственных товаров, которые не были проданы по истечении оговоренного срока.
Подчеркивается, что вопрос возврата непроданных товаров давно является проблемным в отношениях ритейлеров и производителей. Сейчас магазины и поставщики могут заключать договоры, которые предусматривают возможность возврата продуктов, если это выгодно обеим сторонам, однако закон запрещает навязывать включение такого условия.
Тем не менее, отмечают разработчики инициативы, факт навязывания сетями условия о возврате продуктов требуется доказать, что является проблемой для производителей.
Подобный обременительный подход, по словам парламентариев, сформировал негативную правоприменительную практику, которая наносит вред экономическим интересам и ущерб сельскохозяйственным предприятиям и отечественным производителям, малому и среднему бизнесу.
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