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Жертвами взрыва газового баллона в гараже частного дома в Петербурге стали два человека, еще трое пострадали. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на представителя экстренных служб города.
Уточняется, что инцидент произошел в пристроенном гараже к частному жилому дому в Красносельском районе города. "Пострадали пять человек, двое из них погибли", — сообщил источник.
Агентство добавляет, что в результате взрыва гараж был разрушен полностью, а дом — частично. Обстоятельства происшествия выясняются.
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