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Киностудии "Союзмультфильм" присвоили статус инвестиционного приоритетного проекта Москвы, который позволяет пользоваться городскими налоговыми льготами. Соответствующее решение принято во вторник, 24 июля, на заседании президиума столичного правительства, передает "Интерфакс".
Агентство напоминает, что по поручению российского лидера Владимира Путина на базе "Союзмультфильма" будет создан анимационный технопарк "Дом российской анимации".
В материалах пресс-службы мэра Москвы говорится, что присвоение статуса приоритетного инвестпроекта — это первый этап исполнения поручения главы государства. "Этот статус обеспечит снижение налоговой нагрузки по региональным налогам до 25% (льготы по земельному налогу, налогу на имущество, налогу на прибыль), что позволит "Союзмультфильму" направить дополнительные средства на модернизацию производственных площадей и в дальнейшем получить статус технопарка", — цитирует агентство сообщение.
Сообщается, что, в частности, для резидентов будущего технопарка — независимых анимационных студий — создадут центры коллективного пользования профильным оборудованием и программным обеспечением. Предполагается, что на базе улучшенного "Союзмультфильма" будет выпускаться не менее 200 минут мультфильмов ежегодно.
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