Фото: culture.ru
Артист Государственного театра киноактера Александр Исаков скончался на 40-м году жизни. Об этом пишет RT, ссылаясь на НСН.
Сообщается, что причиной смерти актера стали осложнения после перенесенной пневмонии.
Исаков был занят в таких постановках, как "Щелкунчик и Мышиный король", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", а также "Волшебная туфелька Золушки".
Кроме этого, артист известен по ролям в сериалах "Холостяки", "Моя любовь", "Атлантида", "Счастливы вместе", "Безмолвный свидетель" и "Дежурный ангел".
Информация о дате и месте прощания появится позднее.
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