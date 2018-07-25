Фото: edusmi.ru
Московский школьник Руслан Салимгареев, который набрал 400 баллов по предметам Единого государственного экзамена (ЕГЭ), получил ещё 100 на вступительном экзамене в Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ), пишет "РИА Новости".
Ранее руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что школьник в столице набрал максимальное количество баллов по четырем предметам — профильной математике, русскому языку, биологии и химии. В июле выпускник сообщил, что намерен поступать в МГУ и МФТИ.
По словам Салимгареева, накануне на сайте приемной комиссии факультета биоинженерии и биоинформатики появились итоги внутреннего экзамена по математике. "Мой результат – 100 баллов", — заявил молодой человек.
Также он отметил, что теперь сможет отдохнуть в августе.
Комментарии
чё, маладетс
Скажи мне кто твой папа, и я скажу на сколько балов ты сдашь егэ.
Уж очень имя с фамилией смущают.А тем более это все в Москве происходит.