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Набравший 400 баллов по ЕГЭ получил еще 100 на внутреннем экзамене в МГУ

, ИА "Амител"
В августе выпускник сможет отдохнуть

Фото: edusmi.ru

Московский школьник Руслан Салимгареев, который набрал 400 баллов по предметам Единого государственного экзамена (ЕГЭ), получил ещё 100 на вступительном экзамене в Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ), пишет "РИА Новости".

Ранее руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что школьник в столице набрал максимальное количество баллов по четырем предметам — профильной математике, русскому языку, биологии и химии. В июле выпускник сообщил, что намерен поступать в МГУ и МФТИ.

По словам Салимгареева, накануне на сайте приемной комиссии факультета биоинженерии и биоинформатики появились итоги внутреннего экзамена по математике. "Мой результат – 100 баллов", — заявил молодой человек.

Также он отметил, что теперь сможет отдохнуть в августе.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.07.2018 08:49
- гость -

чё, маладетс

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25.07.2018 09:07
- гость -

Скажи мне кто твой папа, и я скажу на сколько балов ты сдашь егэ.

Уж очень имя с фамилией смущают.А тем более это все в Москве происходит.

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