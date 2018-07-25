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Комитет Совфеда РФ по конституционному законодательству разработал законопроект, согласно которому подсудимых в ходе заседаний не будут помещать в клетки. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на главу комитета Андрея Клишаса.
Он отметил, что инициатива обсуждается в Совете Федерации совместно с Минюстом и Федеральной службой судебных приставов. Сейчас законопроект находится на этапе согласования.
"В комитете разработан проект федерального закона, направленный на запрет помещения подсудимых внутрь ограждающих конструкций в зале суда, в настоящий момент законопроект проходит необходимые согласования", — цитирует агентство слова Клишаса.
Отмечается, что против помещения подсудимых в клетки в ходе заседания суда уже высказывалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Агентство напоминает, что впервые клетки появились в 1992 году во время суда над серийным убийцей Андреем Чикатило, чтобы предотвратить самосуд над ним со стороны родных жертв. С середины 1994 года металлические клетки появились почти во всех залах судов, в которых рассматривались уголовные дела.
С 2004 года клетки заменили на светопрозрачные модульные кабины, однако обвиняемые все еще остаются физически и психологически изолированными от судебного заседания.
Комментарии
Вот это прорыв.
Всё правильно, какой-нибудь нелюдь пяток людей убил или ребёнка изнасиловал, а у нас нет других дел, как защищать его права и свободы.А вдруг он будет чувствовать себя "физически и психологически изолированными от судебного заседания". А ничего что он может попытаться сбежать или захватить заложников? Когда же мы, наконец, прекратим пищать, но лезть в Европу, и навязывать россиянам чуждые нам псевдогуманные ценности?