Фото: instagram.com
Сын музыканта Сергея Шнурова открыл первую авторскую выставку картин. Работы 18-летнего Аполлона Шнурова выставляются в петербургской художественной галерее "Свиное рыло", пишут "Известия", ссылаясь на Пятый канал.
Отмечается, что молодой художник выполняет работы в новом виде искусства — электронной живописи.
По словам Аполлона, он пытается через живопись на компьютере создавать экспрессивные, выражающие эмоции произведения. "В противопоставлении к тому, что делают обычно, — чему-то академическому и коммерческому. Я делаю настоящие масляные мазки и создаю из них плагины. В общем-то, я перевожу их в цифровые кисти, которыми затем уже и рисую", — добавил молодой человек.
Художник подчеркнул, что его работы непросто повторить, поскольку в них присутствуют собственные особенности рисования.
В экспозиции представлено 18 картин, включая портреты и сатирические рисунки на социальную и политическую тематику. Выставка будет длиться до 14 августа.
Комментарии