По данным ВОЗ, сахарным диабетом болеет каждый 500-й ребенок и каждый 200-й подросток. Чаще всего это инсулинозависимый диабет 1-го типа, в его основе лежит абсолютная инсулиновая недостаточность. Реже у детей встречается сахарный диабет 2-го и прочих типов. Какова причина появления этого неприятного заболевания у детей, как его определить и, при обнаружении, верно выстроить образ жизни ребенка? Постараемся разобраться.
Симптомы сахарного диабета у детей
Заболевание у детей обычно развивается быстро. Его возникновение, как правило, сопровождается стремительным похудением или, напротив, повышением массы тела ребенка при достаточно повышенном аппетите, а также сильной жаждой и обильным мочеиспусканием. Также к симптомам сахарного диабета относят быструю утомляемость и возникший "без причин" кожный зуд. Чем вызваны подобные реакции детского организма?
Постоянная жажда у детей, которые заболели диабетом, но еще не получают лечения, возникает по следующей причине: сахар в организме становится высоким и начинает "вытягивать" воду из клеток и тканей, чтобы разбавить глюкозу в крови. Отсюда дефицит воды и последующая ее потребность извне.
Частые позывы к мочеиспусканию являются уже следствием большого употребления жидкости – лишняя влага выводится из организма, поэтому ребенок чаще обычного начинает ходить в туалет.
Что касается похудения, которое бывает внезапным и быстрым, то это происходит по той причине, что тело теряет способность использовать глюкозу в качестве источника энергии и начинает "сжигать" свои жиры и мышцы.
Постоянную вялость и слабость ребенок, заболевший диабетом, начинает испытывать из-за нехватки инсулина, который не может превращать глюкозу в энергию, а значит, ткани и внутренние органы страдают от нехватки "топлива".
Частое чувство голода, как еще один симптом сахарного диабета у детей, вызвано тем, что организм уже не способен нормально усваивать пищу и вызывать чувство насыщения. Поэтому ребенок все время испытывает голод, несмотря на то, что ест достаточно много и чаще обычного. Но стоит отметить, что может возникнуть и прямо противоположный симптом – резкое снижение аппетита. И тот и другой должны насторожить.
К прочим признакам возникновения сахарного диабета также можно отнести рвоту, часто возникающие на теле фурункулы, ячмени и т.д., раздражительность, снижение успеваемости в школе, апатию.
Если вы замечаете вышеописанные симптомы у ребенка, следует как можно раньше отвести его к врачу, сдать анализы и, в случае обнаружения болезни, начать своевременное лечение.
Почему возникает диабет у детей
У здорового человека иммунная система борется с опасными бактериями и вирусами, а при сахарном диабете она начинает атаковать и разрушать бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин.
К основным факторам, вызывающим детский сахарный диабет, относят следующие:
- наследственная предрасположенность;
- перенесенные вирусные инфекции;
- пониженный уровень витамина D в крови;
- перенесенные аллергические реакции, применение некоторых лекарственных препаратов;
- малоподвижный образ жизни, закармливание ребенка легкоусвояемыми углеводами и прочее.
В группу риска по развитию сахарного диабета входят дети, рожденные с весом более 4,5 кг, а также дети и подростки, имеющие ожирение, ведущие малоактивный образ жизни, страдающие диатезами и часто болеющие.
Как лечиться при диабете
Сахарный диабет у детей — это измерение глюкозы в крови несколько раз в сутки, уколы инсулина, ведение дневника, здоровое питание и регулярная физическая активность. Контролировать заболевание необходимо ежедневно. При этом лечебные мероприятия занимают не более 10-15 минут в день. В остальное время ребенок ведет обычный образ жизни, и многие окружающие даже могут не догадываться о его заболевании.
Однако родители ребенка, больного сахарным диабетом, несут за него ответственность и должны усвоить ряд правил и навыков:
- уметь измерять сахар в крови глюкометром;
- определять симптомы и принимать неотложные меры при острых осложнениях: гипогликемии, сильно повышенном сахаре, кетоацидозе;
- рассчитывать подходящую дозировку инсулина в зависимости от показателей сахара;
- безболезненно делать уколы инсулина;
- кормить ребенка здоровой едой, поощрять его соблюдать диету;
- поддерживать физическую активность ребенка;
- поставить в известность о наличии заболевания у ребенка школьных учителей и администрацию, близкое окружение, рассказать им, как можно помочь вашему ребенку в случае необходимости.
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Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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