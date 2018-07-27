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Сахарный диабет у ребенка: как вовремя распознать и помочь

, ИА "Амител"
Это заболевание у детей находится на втором месте по распространенности среди прочих хронических болезней

По данным ВОЗ, сахарным диабетом болеет каждый 500-й ребенок и каждый 200-й подросток. Чаще всего это инсулинозависимый диабет 1-го типа, в его основе лежит абсолютная инсулиновая недостаточность. Реже у детей встречается сахарный диабет 2-го и прочих типов. Какова причина появления этого неприятного заболевания у детей, как его определить и, при обнаружении, верно выстроить образ жизни ребенка? Постараемся разобраться.

Симптомы сахарного диабета у детей

Заболевание у детей обычно развивается быстро. Его возникновение, как правило, сопровождается стремительным похудением или, напротив, повышением массы тела ребенка при достаточно повышенном аппетите, а также сильной жаждой и обильным мочеиспусканием. Также к симптомам сахарного диабета относят быструю утомляемость и возникший "без причин" кожный зуд. Чем вызваны подобные реакции детского организма?

Постоянная жажда у детей, которые заболели диабетом, но еще не получают лечения, возникает по следующей причине: сахар в организме становится высоким и начинает "вытягивать" воду из клеток и тканей, чтобы разбавить глюкозу в крови. Отсюда дефицит воды и последующая ее потребность извне.

Частые позывы к мочеиспусканию являются уже следствием большого употребления жидкости – лишняя влага выводится из организма, поэтому ребенок чаще обычного начинает ходить в туалет.

Что касается похудения, которое бывает внезапным и быстрым, то это происходит по той причине, что тело теряет способность использовать глюкозу в качестве источника энергии и начинает "сжигать" свои жиры и мышцы.

Постоянную вялость и слабость ребенок, заболевший диабетом, начинает испытывать из-за нехватки инсулина, который не может превращать глюкозу в энергию, а значит, ткани и внутренние органы страдают от нехватки "топлива".

Частое чувство голода, как еще один симптом сахарного диабета у детей, вызвано тем, что организм уже не способен нормально усваивать пищу и вызывать чувство насыщения. Поэтому ребенок все время испытывает голод, несмотря на то, что ест достаточно много и чаще обычного. Но стоит отметить, что может возникнуть и прямо противоположный симптом – резкое снижение аппетита. И тот и другой должны насторожить.

К прочим признакам возникновения сахарного диабета также можно отнести рвоту, часто возникающие на теле фурункулы, ячмени и т.д., раздражительность, снижение успеваемости в школе, апатию.

Если вы замечаете вышеописанные симптомы у ребенка, следует как можно раньше отвести его к врачу, сдать анализы и, в случае обнаружения болезни, начать своевременное лечение.

Почему возникает диабет у детей

У здорового человека иммунная система борется с опасными бактериями и вирусами, а при сахарном диабете она начинает атаковать и разрушать бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин.

К основным факторам, вызывающим детский сахарный диабет, относят следующие:

  • наследственная предрасположенность;
  • перенесенные вирусные инфекции;
  • пониженный уровень витамина D в крови;
  • перенесенные аллергические реакции, применение некоторых лекарственных препаратов;
  • малоподвижный образ жизни, закармливание ребенка легкоусвояемыми углеводами и прочее.

В группу риска по развитию сахарного диабета входят дети, рожденные с весом более 4,5 кг, а также дети и подростки, имеющие ожирение, ведущие малоактивный образ жизни, страдающие диатезами и часто болеющие.

Как лечиться при диабете

Сахарный диабет у детей — это измерение глюкозы в крови несколько раз в сутки, уколы инсулина, ведение дневника, здоровое питание и регулярная физическая активность. Контролировать заболевание необходимо ежедневно. При этом лечебные мероприятия занимают не более 10-15 минут в день. В остальное время ребенок ведет обычный образ жизни, и многие окружающие даже могут не догадываться о его заболевании.

Однако родители ребенка, больного сахарным диабетом, несут за него ответственность и должны усвоить ряд правил и навыков:

  • уметь измерять сахар в крови глюкометром;
  • определять симптомы и принимать неотложные меры при острых осложнениях: гипогликемии, сильно повышенном сахаре, кетоацидозе;
  • рассчитывать подходящую дозировку инсулина в зависимости от показателей сахара;
  • безболезненно делать уколы инсулина;
  • кормить ребенка здоровой едой, поощрять его соблюдать диету;
  • поддерживать физическую активность ребенка;
  • поставить в известность о наличии заболевания у ребенка школьных учителей и администрацию, близкое окружение, рассказать им, как можно помочь вашему ребенку в случае необходимости.

Профессиональная помощь

На сегодняшний день существуют специализированные компании, где можно получить не только грамотную помощь, но и найти все необходимое при сахарном диабете. Одним из таких незаменимых помощников является интернет-магазин "Диагамма". Здесь родители могут приобрести все необходимое для лечения и поддержания нормального образа жизни ребенка, имеющего такое заболевание.

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Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

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Автор:
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Комментарии

27.07.2018 11:42
- гость -

Меньше сладких соков, газировок, конфет, печенья, тортов.
Добрые бабушки и родители закармлмвают детей.
А природой не заложено перерабытывать столько сахара, в естественных условиях ено столько нет.

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