Фото: twitter.com
Уголовные дела об оскорблении чувств верующих и экстремизме возбудили в отношении жительницы Барнаула Марии Мотузной за сохраненные во "ВКонтакте" картинки с мемами. Об этом пишет "Дождь", ссылаясь на Twitter-аккаунт девушки.
Она рассказала, что с обыском к ней домой приходили утром 8 мая. В постановлении на обыск говорилось, что на странице девушки в Сети были призывы к уничтожению чернокожих. Затем девушку допросили в региональном "центре Э" — подразделении полиции по борьбе с экстремизмом.
По словам Мотузной, после допроса она подписала признательные показания. Девушка отметила, что следователи спрашивали о картинках, которые она сохранила еще в 2015 году. Дело заведено по части 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих) и части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). Максимальное наказание по этим статьям — год и пять лет тюрьмы соответственно.
В комментарии "Медиазоне" девушка рассказала, что на допросе ее убеждали признать вину.
В данный момент банковские счета жительницы Барнаула заблокировали, ее имя включили в список Росфинмониторинга. Ведомство вносит туда "лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
Суд по делу Мотузной намечен на 6 августа.
Комментарии
Однако, началось.
Вот, блин, дурдом в стране!!!
Давно пора. Люди знают что если у тебя речевой аппарат опережает мозги, ты можешь получить в морду, поэтому думают прежде чем говорить. А в сети у многих сложилось ощущение безнаказанности и они считают что можно "геройствовать". Включайте мозги, хомяки сетевые, свобода и вседозволенность вещи разные.
Раньше за мошенничество подтягивали без повода и расследовали по 10 лет, теперь можно картинку пошарить и осудить???
25.07.2018 09:39
- гость -
а сам за "хомяков" присесть не желаешь, умник?
Гостю 9:39 уже свободно мозги промыли
жительницы Барнаула Марии Мотузной призывы к уничтожению чернокожих
В Барнауле проблемы с чернокожими?
Об этом пишет "Дождь",
В данный момент банковские счета жительницы Барнаула заблокировали
На ее банковские счета поступали деньги за экстремистскую деятельность? Может через "Дождь"?
25.07.2018 09:48
гость
В Барнауле проблемы с чернокожими?
***
Кавказцы и узбеки, как правило, смуглые...
За все свои действия нужно нести ответственность
Хомяками вас ваш же герой Немцов назвал. Ему и предьявляй.
Только жертва Интернета могла в Барнауле призывать к уничтожению чернокожих
25.07.2018 09:46
- гость -
Возможно. Однако промытые мозги лучше чем голова, забитая дерьмом под таким давлением, что если его не выплёскивать в сеть, тыква может лопнуть. Наконец-то органы правопорядка начали защищать пользователей от брызг выплёскиваемой некоторыми "непромытыми" субстанции.
25.07.2018 09:52
Митенька ржевский
Кавказцы и узбеки, как правило, смуглые...
Да и русские бывают смуглые. Думаю официальное название чернокожих это люди с черной кожей. Для других есть другие официальные названия, например, лица кавказской или восточной национальности
Как она до этого дошла, смотрела в окно, а там улицы заполонили чернокожие? Надо их уничтожать, подумала она?
Сколько лет этой Маше? Ей надо родительский контроль на Инет поставить. Нельзя им там лазить без мозгов
Да походу сверху спустили показатели по выявлению экстремистов и вот взялись их выявлять. А то, что это смешно и глупо, это их не волнует. Отчётность должна быть предоставлена иначе выговоры и прочие плюхи с риском вылететь из органов. Выявленные, привлечённые, осуждённые. ОсУжденные - так говорят там.
может косяк какой-нить есть
и просто зацепились
например мужа у кого-нить увести хотела)) или еще что-нить
а так если бы ничего на компе не нашли, то уголовку бы не раздували
А что тут смешного?
Есть Закон.
Есть рамки, переходить которые нельзя.
Разжигание межнациональной розни - это табу.
Во всем мире. Попробуйте в Штатах или Европе такое высказывание запостить - привлекут сразу. Там за отрицание Холокоста тюремный срок дают.
А вы знаете, что за слово "хохол" вне зависимости от контекста в Фейсбуке банят?
Чего вы всполошились?
Прав гость 09:39 - у многих сложилось ощущение безнаказанности и они считают что можно "геройствовать".
Вы хотя бы здесь почитайте, что некоторые пишут - рашка, вата.
Есть у вас мнение - ок. Высказывайте. Но оно не должно переходить рамок общечеловеческой морали.
25.07.2018 10:17
Грантштейн
А вы знаете, что за слово "хохол" вне зависимости от контекста в Фейсбуке банят?
Прикольно, Фейсбук хохлы контролируют?
25.07.2018 10:20
гость
Нет, хохлоориентированная транснациональная компания.
За "рашку" там не забанят, за матерки не забанят. А за слово "хохол" забанят.
Ух, насмешили Блюстители порядка!
Каждый выходной в клубах происходят драки до крови между Азербоджанцами с Местными жителями! И Наряд полиции приезжает даже. Только никого не увозят! Почему?
25.07.2018 10:20
гость
Прикольно, Фейсбук хохлы контролируют?
***
Вы будете смеяться, но модерирование русскоязычной части ФБ отдано на аутсёрс украинцам... вот так.
а с рашкой что не так? это же топоним - город или река у сербских братушек
Все верно, закон - есть закон. Скоро обяжут работать до смерти, будем работать...закон же, нужно исполнять.
Одно дело с трибуны призывать к геноциду, другое- картинки сохранять. Как мне кажется, закон-то резиновый. Сегодня скажу: а что же администрация за клумбами не следит, все цветы увяли, а завтра мне скажут что я экстремист, подрываю авторитет власти. И 5 впаяют.
25.07.2018 10:30
- гость -
а с рашкой что не так? это же топоним - город или река у сербских братушек
А вы реально деградант, или только прикидываетесь таковым?
25.07.2018 10:26
Митенька ржевский
Вы будете смеяться, но модерирование русскоязычной части ФБ отдано на аутсёрс украинцам... вот так
А что тут смеяться, судя потому, что происходит в мире, мир контролируют именно хохлы. Так, что зад еще впереди. В шутке, только расстрелы спасут мир, похоже только доля шутки
а с ватой что? она использоваласьь всеми советскими женщинами несколько дней в месяц. гранштей у тебя с ватой связаны болезненые воспоминания?
25.07.2018 10:30
Сергей
Не просто у себя сохранять на компьютере, а на свою стену в соцсети постить.
Почему нацистская символика абсолютно табуирована, а межнациональная рознь не должна быть табуирована?
гранштей, апочему нельзя такн азываемую Росийскую Федерацию называть названием сербского города?
25.07.2018 10:32
- гость -
А интересно, что у вас в голове происходит, когда вы людей "ватой" называете.
25.07.2018 10:35
- гость -
Так называемую?
Округ Рашка (серб. Рашки управни округ) — округ в Сербии. Находится в юго-западной части Сербии. Назван в честь Рашки, сербской исторической области. Главным городом округа является Кралево.
25.07.2018 10:30
Сергей
Сегодня скажу: а что же администрация за клумбами не следит, все цветы увяли, а завтра мне скажут что я экстремист, подрываю авторитет власти. И 5 впаяют.
В 1937 году вам бы могли впаять 5, но администрация поехала бы на 25, поэтому она за клумбами следила. А если без шуток, то не должно быть крайностей, надо садить любого, кто покушается на свободу слова и не дает указывать администрации, чтобы она следила за клумбами, но и надо садить за призывы стрелять по окнам администрации, которая не следит за клумбами. Должна быть золотая середина
гранштей, речь про Рашку, почему тебепадобные васпаляются как прыщи и нарывают?
1.Про "постить на страницу" в новости я не нашел. Нашел только про "сохранные картинки"
2. Наверно потому что " нацистская символика" -это конкретная штука. у нее четкая форма, а "межнациональная рознь" понятие растяжимое?.
25.07.2018 10:37
Грантштейн
Вы зачем общаетесь с тем, у кого вместо головы клоака?
гран, вата изначально белая и чистая, пустая и лёхкая поэтому людей с таким же чистым и пустым мозгом я называю ватой, разве это может когото оскорбить?
Раша это по английски Россия, а рашкой Россию называют либерасты. Ну они же либерасты. Человека нельзя посадить за то, что он либераст
Что обидней вата или либерастия?
25.07.2018 10:40
Сергей
Вы знаете, что есть такая штука, которая называется соцсеть? Знаете, что там есть страницы у людей? Вот на своей странице и было размещено.
Насчет точного и растяжимого: я могу и нацистскую символику "растянуть" - Адольф носил штаны? Носил. Значит символика.
Поэтому, Сережа, не надо про растяжения, тут все предельно ясно.
25.07.2018 10:40
- гость -
Вот таких как вы необходимо изолировать от общества. Вы не можете общаться и высказывать собственное мнение в рамках приличия, вам необходимо обязательно оскорбить оппонента.
Один вспомнил про сербскую область. Тогда вопрос: а как можно назвать РФ сербской областью? И как часто вы, допустим, кирпич называете словом борщ? Аналогия понятна?
Вата и рашка, также, как заднеприводной русофоб и либераст, это скорее смешно, но усугублять дальше не надо, а то получится экстремизм
25.07.2018 10:47
Грантштейн
Гранштейн, мне кажется у вас есть какая то ненависть и презрение к сербам. Вы только сербов ненавидите?
Одна девочка из Барнаула поехала в США договариваться о праве на ношение оружия, другая девочка из Барнаула призывала к уничтожению чернокожих. Барнаул к чему то готовится?
гранштей, а что ты имеешь против сербско области?
Одна девочка из Барнаула поехала в США договариваться о праве на ношение оружия, другая девочка из Барнаула призывала к уничтожению чернокожих
Серьезные девочки в Барнауле
Грантштейн, хватит переобуваться) На своей странице (лента) и сохранные картинки - разные вещи ))))
Про растянуть штаны не понял, извини.
Но если бы нацистская символика было бы таким же растяжимым как межнациональная рознь, то вы бы уехали за имя "Адольф"
Единственные претензии к сербской области, это то, что они хотят вступить в союз либерастов. А название их области очень хорошее
25.07.2018 10:50
- гость -
Знаете, что надо делать, когда "кажется"?
причом тут кирпич и боршч? рашка - территориальное образование и РФ - территориальное обр. у обоих организована власть или ты частенько хлебаешь кирпичь со шметанкою? такшто свою аналогию прикрой обратно штанами.
Или даже "Гранштейн"....ну это уж если у следователя слишком воображение разыграется )
25.07.2018 10:56
Сергей
Сергей хватит делать вид. что вы не поняли моего поста про крайности. Я вам написал, что не должно быть крайностей, надо садить любого, кто покушается на свободу слова и не дает указывать администрации, чтобы она следила за клумбами, но и надо садить за призывы стрелять по окнам администрации, которая не следит за клумбами. Крайностей быть не должно. Судя по тому, что вы на этот пост скромно промолчали, вы все поняли.
25.07.2018 10:56
Сергей
Не поняли? А вы перечтите еще раз, и подумайте, Серёжа.
Думать вообще полезно.
Насчет переобуваться: сабж здесь не полный. Мой совет: прочитайте про это дело на другом известном местном сайте, там более подробно изложено.
А что у вас так пригорело, Серёжа?
Девачко была из вашего коммьюнити?)
25.07.2018 11:00
- гость -
Общаться с вами - как ногой в говно наступить.
Извините, но я пройду мимо.
25.07.2018 11:00
гость
Вы безусловно правы. Призывы к насилию должны наказываться. Но именно призывы. Шутки на какую то тему (верующие, меньшинства, национальнсти) -это максимум хулиганство с административкой и штрафом в 100, а может и вообще ничего.
Грантштейн, перечитал, дошло. Спасибо.
Вы действительно правы, вы растянули штаны Адолльфа и получается вас можно судить за использование символики