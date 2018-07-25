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Новости

Жительница Барнаула получила две уголовные статьи за картинки в соцсети

, ИА "Амител"
В августе девушку ждет суд

Фото: twitter.com

Уголовные дела об оскорблении чувств верующих и экстремизме возбудили в отношении жительницы Барнаула Марии Мотузной за сохраненные во "ВКонтакте" картинки с мемами. Об этом пишет "Дождь", ссылаясь на Twitter-аккаунт девушки.

Она рассказала, что с обыском к ней домой приходили утром 8 мая. В постановлении на обыск говорилось, что на странице девушки в Сети были призывы к уничтожению чернокожих. Затем девушку допросили в региональном "центре Э" — подразделении полиции по борьбе с экстремизмом.

По словам Мотузной, после допроса она подписала признательные показания.  Девушка отметила, что следователи спрашивали о картинках, которые она сохранила еще в 2015 году. Дело заведено по части 1 статьи 148 УК (оскорбление чувств верующих) и части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). Максимальное наказание по этим статьям — год и пять лет тюрьмы соответственно.

В комментарии "Медиазоне" девушка рассказала, что на допросе ее убеждали признать вину.

В данный момент банковские счета жительницы Барнаула заблокировали, ее имя включили в список Росфинмониторинга. Ведомство вносит туда "лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".

Суд по делу Мотузной намечен на 6 августа.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.07.2018 09:32
Митенька ржевский

Однако, началось.

0  0
25.07.2018 09:34
Не минимум

Вот, блин, дурдом в стране!!!

0  0
25.07.2018 09:39
- гость -

Давно пора. Люди знают что если у тебя речевой аппарат опережает мозги, ты можешь получить в морду, поэтому думают прежде чем говорить. А в сети у многих сложилось ощущение безнаказанности и они считают что можно "геройствовать". Включайте мозги, хомяки сетевые, свобода и вседозволенность вещи разные.

0  0
25.07.2018 09:45
гость

Раньше за мошенничество подтягивали без повода и расследовали по 10 лет, теперь можно картинку пошарить и осудить???

0  0
25.07.2018 09:46
- гость -


25.07.2018 09:39
- гость -
а сам за "хомяков" присесть не желаешь, умник?

0  0
25.07.2018 09:46
- гость -

Гостю 9:39 уже свободно мозги промыли

0  0
25.07.2018 09:48
гость

жительницы Барнаула Марии Мотузной призывы к уничтожению чернокожих

В Барнауле проблемы с чернокожими?

0  0
25.07.2018 09:52
гость

Об этом пишет "Дождь",
В данный момент банковские счета жительницы Барнаула заблокировали

На ее банковские счета поступали деньги за экстремистскую деятельность? Может через "Дождь"?

0  0
25.07.2018 09:52
Митенька ржевский


25.07.2018 09:48
гость
В Барнауле проблемы с чернокожими?
***
Кавказцы и узбеки, как правило, смуглые...

0  0
25.07.2018 09:54
- гость -

За все свои действия нужно нести ответственность

0  0
25.07.2018 09:55
- гость -

Хомяками вас ваш же герой Немцов назвал. Ему и предьявляй.

0  0
25.07.2018 09:56
гость

Только жертва Интернета могла в Барнауле призывать к уничтожению чернокожих

0  0
25.07.2018 09:58
- гость -

25.07.2018 09:46
- гость -
Возможно. Однако промытые мозги лучше чем голова, забитая дерьмом под таким давлением, что если его не выплёскивать в сеть, тыква может лопнуть. Наконец-то органы правопорядка начали защищать пользователей от брызг выплёскиваемой некоторыми "непромытыми" субстанции.

0  0
25.07.2018 10:00
гость

25.07.2018 09:52
Митенька ржевский
Кавказцы и узбеки, как правило, смуглые...

Да и русские бывают смуглые. Думаю официальное название чернокожих это люди с черной кожей. Для других есть другие официальные названия, например, лица кавказской или восточной национальности

0  0
25.07.2018 10:03
гость

Как она до этого дошла, смотрела в окно, а там улицы заполонили чернокожие? Надо их уничтожать, подумала она?

0  0
25.07.2018 10:07
гость

Сколько лет этой Маше? Ей надо родительский контроль на Инет поставить. Нельзя им там лазить без мозгов

0  0
25.07.2018 10:09
- гость -

Да походу сверху спустили показатели по выявлению экстремистов и вот взялись их выявлять. А то, что это смешно и глупо, это их не волнует. Отчётность должна быть предоставлена иначе выговоры и прочие плюхи с риском вылететь из органов. Выявленные, привлечённые, осуждённые. ОсУжденные - так говорят там.

0  0
25.07.2018 10:17
- гость -

может косяк какой-нить есть
и просто зацепились

например мужа у кого-нить увести хотела)) или еще что-нить

а так если бы ничего на компе не нашли, то уголовку бы не раздували

0  0
25.07.2018 10:17
Грантштейн

А что тут смешного?
Есть Закон.
Есть рамки, переходить которые нельзя.
Разжигание межнациональной розни - это табу.
Во всем мире. Попробуйте в Штатах или Европе такое высказывание запостить - привлекут сразу. Там за отрицание Холокоста тюремный срок дают.
А вы знаете, что за слово "хохол" вне зависимости от контекста в Фейсбуке банят?
Чего вы всполошились?
Прав гость 09:39 - у многих сложилось ощущение безнаказанности и они считают что можно "геройствовать".
Вы хотя бы здесь почитайте, что некоторые пишут - рашка, вата.
Есть у вас мнение - ок. Высказывайте. Но оно не должно переходить рамок общечеловеческой морали.

0  0
25.07.2018 10:20
гость

25.07.2018 10:17
Грантштейн
А вы знаете, что за слово "хохол" вне зависимости от контекста в Фейсбуке банят?

Прикольно, Фейсбук хохлы контролируют?

0  0
25.07.2018 10:22
Грантштейн

25.07.2018 10:20
гость
Нет, хохлоориентированная транснациональная компания.
За "рашку" там не забанят, за матерки не забанят. А за слово "хохол" забанят.

0  0
25.07.2018 10:24
Гость

Ух, насмешили Блюстители порядка!
Каждый выходной в клубах происходят драки до крови между Азербоджанцами с Местными жителями! И Наряд полиции приезжает даже. Только никого не увозят! Почему?

0  0
25.07.2018 10:26
Митенька ржевский


25.07.2018 10:20
гость
Прикольно, Фейсбук хохлы контролируют?
***
Вы будете смеяться, но модерирование русскоязычной части ФБ отдано на аутсёрс украинцам... вот так.

0  0
25.07.2018 10:30
- гость -

а с рашкой что не так? это же топоним - город или река у сербских братушек

0  0
25.07.2018 10:30
Сергей

Все верно, закон - есть закон. Скоро обяжут работать до смерти, будем работать...закон же, нужно исполнять.
Одно дело с трибуны призывать к геноциду, другое- картинки сохранять. Как мне кажется, закон-то резиновый. Сегодня скажу: а что же администрация за клумбами не следит, все цветы увяли, а завтра мне скажут что я экстремист, подрываю авторитет власти. И 5 впаяют.

0  0
25.07.2018 10:32
Грантштейн

25.07.2018 10:30
- гость -
а с рашкой что не так? это же топоним - город или река у сербских братушек

А вы реально деградант, или только прикидываетесь таковым?

0  0
25.07.2018 10:32
гость

25.07.2018 10:26
Митенька ржевский
Вы будете смеяться, но модерирование русскоязычной части ФБ отдано на аутсёрс украинцам... вот так

А что тут смеяться, судя потому, что происходит в мире, мир контролируют именно хохлы. Так, что зад еще впереди. В шутке, только расстрелы спасут мир, похоже только доля шутки

0  0
25.07.2018 10:32
- гость -

а с ватой что? она использоваласьь всеми советскими женщинами несколько дней в месяц. гранштей у тебя с ватой связаны болезненые воспоминания?

0  0
25.07.2018 10:35
Грантштейн

25.07.2018 10:30
Сергей
Не просто у себя сохранять на компьютере, а на свою стену в соцсети постить.
Почему нацистская символика абсолютно табуирована, а межнациональная рознь не должна быть табуирована?

0  0
25.07.2018 10:35
- гость -

гранштей, апочему нельзя такн азываемую Росийскую Федерацию называть названием сербского города?

0  0
25.07.2018 10:36
Грантштейн

25.07.2018 10:32
- гость -
А интересно, что у вас в голове происходит, когда вы людей "ватой" называете.

0  0
25.07.2018 10:37
Грантштейн

25.07.2018 10:35
- гость -
Так называемую?

0  0
25.07.2018 10:38
- гость -

Округ Рашка (серб. Рашки управни округ) — округ в Сербии. Находится в юго-западной части Сербии. Назван в честь Рашки, сербской исторической области. Главным городом округа является Кралево.

0  0
25.07.2018 10:39
гость

25.07.2018 10:30
Сергей
Сегодня скажу: а что же администрация за клумбами не следит, все цветы увяли, а завтра мне скажут что я экстремист, подрываю авторитет власти. И 5 впаяют.

В 1937 году вам бы могли впаять 5, но администрация поехала бы на 25, поэтому она за клумбами следила. А если без шуток, то не должно быть крайностей, надо садить любого, кто покушается на свободу слова и не дает указывать администрации, чтобы она следила за клумбами, но и надо садить за призывы стрелять по окнам администрации, которая не следит за клумбами. Должна быть золотая середина

0  0
25.07.2018 10:40
- гость -

гранштей, речь про Рашку, почему тебепадобные васпаляются как прыщи и нарывают?

0  0
25.07.2018 10:40
Сергей

1.Про "постить на страницу" в новости я не нашел. Нашел только про "сохранные картинки"
2. Наверно потому что " нацистская символика" -это конкретная штука. у нее четкая форма, а "межнациональная рознь" понятие растяжимое?.

0  0
25.07.2018 10:42
- гость -


25.07.2018 10:37
Грантштейн


Вы зачем общаетесь с тем, у кого вместо головы клоака?

0  0
25.07.2018 10:43
- гость -

гран, вата изначально белая и чистая, пустая и лёхкая поэтому людей с таким же чистым и пустым мозгом я называю ватой, разве это может когото оскорбить?

0  0
25.07.2018 10:44
гость

Раша это по английски Россия, а рашкой Россию называют либерасты. Ну они же либерасты. Человека нельзя посадить за то, что он либераст

0  0
25.07.2018 10:45
гость

Что обидней вата или либерастия?

0  0
25.07.2018 10:47
Грантштейн

25.07.2018 10:40
Сергей
Вы знаете, что есть такая штука, которая называется соцсеть? Знаете, что там есть страницы у людей? Вот на своей странице и было размещено.
Насчет точного и растяжимого: я могу и нацистскую символику "растянуть" - Адольф носил штаны? Носил. Значит символика.
Поэтому, Сережа, не надо про растяжения, тут все предельно ясно.

25.07.2018 10:40
- гость -
Вот таких как вы необходимо изолировать от общества. Вы не можете общаться и высказывать собственное мнение в рамках приличия, вам необходимо обязательно оскорбить оппонента.
Один вспомнил про сербскую область. Тогда вопрос: а как можно назвать РФ сербской областью? И как часто вы, допустим, кирпич называете словом борщ? Аналогия понятна?

0  0
25.07.2018 10:49
гость

Вата и рашка, также, как заднеприводной русофоб и либераст, это скорее смешно, но усугублять дальше не надо, а то получится экстремизм

0  0
25.07.2018 10:50
- гость -

25.07.2018 10:47
Грантштейн

Гранштейн, мне кажется у вас есть какая то ненависть и презрение к сербам. Вы только сербов ненавидите?

0  0
25.07.2018 10:52
гость

Одна девочка из Барнаула поехала в США договариваться о праве на ношение оружия, другая девочка из Барнаула призывала к уничтожению чернокожих. Барнаул к чему то готовится?

0  0
25.07.2018 10:53
- гость -

гранштей, а что ты имеешь против сербско области?

0  0
25.07.2018 10:53
гость

Одна девочка из Барнаула поехала в США договариваться о праве на ношение оружия, другая девочка из Барнаула призывала к уничтожению чернокожих

Серьезные девочки в Барнауле

0  0
25.07.2018 10:56
Сергей

Грантштейн, хватит переобуваться) На своей странице (лента) и сохранные картинки - разные вещи ))))
Про растянуть штаны не понял, извини.
Но если бы нацистская символика было бы таким же растяжимым как межнациональная рознь, то вы бы уехали за имя "Адольф"

0  0
25.07.2018 10:57
гость

Единственные претензии к сербской области, это то, что они хотят вступить в союз либерастов. А название их области очень хорошее

0  0
25.07.2018 10:59
Грантштейн

25.07.2018 10:50
- гость -
Знаете, что надо делать, когда "кажется"?

0  0
25.07.2018 11:00
- гость -

причом тут кирпич и боршч? рашка - территориальное образование и РФ - территориальное обр. у обоих организована власть или ты частенько хлебаешь кирпичь со шметанкою? такшто свою аналогию прикрой обратно штанами.

0  0
25.07.2018 11:00
Сергей

Или даже "Гранштейн"....ну это уж если у следователя слишком воображение разыграется )

0  0
25.07.2018 11:00
гость

25.07.2018 10:56
Сергей

Сергей хватит делать вид. что вы не поняли моего поста про крайности. Я вам написал, что не должно быть крайностей, надо садить любого, кто покушается на свободу слова и не дает указывать администрации, чтобы она следила за клумбами, но и надо садить за призывы стрелять по окнам администрации, которая не следит за клумбами. Крайностей быть не должно. Судя по тому, что вы на этот пост скромно промолчали, вы все поняли.

0  0
25.07.2018 11:02
Грантштейн

25.07.2018 10:56
Сергей
Не поняли? А вы перечтите еще раз, и подумайте, Серёжа.
Думать вообще полезно.

Насчет переобуваться: сабж здесь не полный. Мой совет: прочитайте про это дело на другом известном местном сайте, там более подробно изложено.

А что у вас так пригорело, Серёжа?
Девачко была из вашего коммьюнити?)

0  0
25.07.2018 11:03
Грантштейн

25.07.2018 11:00
- гость -
Общаться с вами - как ногой в говно наступить.
Извините, но я пройду мимо.

0  0
25.07.2018 11:04
Сергей

25.07.2018 11:00
гость
Вы безусловно правы. Призывы к насилию должны наказываться. Но именно призывы. Шутки на какую то тему (верующие, меньшинства, национальнсти) -это максимум хулиганство с административкой и штрафом в 100, а может и вообще ничего.

0  0
25.07.2018 11:06
Сергей

Грантштейн, перечитал, дошло. Спасибо.
Вы действительно правы, вы растянули штаны Адолльфа и получается вас можно судить за использование символики

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