В субботу, 28 июля, в 17 часов в музее "Как-так?" в Барнауле пройдёт увлекательное "Шоу в темноте". Чем отличается флуоресценция от фосфоресценции? Как можно увидеть настоящую молнию и повелевать светящейся лентой? Что такое настоящее лазерное шоу, а также можно ли рисовать при помощи света? Ответы на все эти и другие вопросы юные исследователи найдут в шоу Николя "В темноте".
А в воскресенье, 29 июля, в 15 часов здесь начнется научное шоу "Весенняя магия". В этой невероятной весенней программе собраны удивительные опыты, каждый из которых можно назвать настоящим чудом. Невероятная левитация, иллюзии, миражи, превращения — всего более 13 опытов. В экспериментах участвуют абсолютно все.
На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.
Музей занимательных наук "Как-так?":
г. Барнаул, пр. Ленина, 147в
тел.: 8 (3852) 571-132
http://kaktak22.ru/
https://vk.com/kaktak22
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