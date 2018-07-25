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Бийский район стал лидером среди регионов Алтайского края по производству молока. В период с января по июнь текущего года валовое производство молока там составило 15 тысяч 818 тонн. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.
На втором месте расположился Хабарский район, в котором в сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей получили 14 тысяч 377 тонн молока. Замыкает тройку лидеров Заринский район с показателем 13 тысяч 694 тонны.
В топ-5 также вошли Шелаболихинский район, где получили 13 тысяч 534 тонны молока, и Топчихинский район с 12 тысячами 947 тоннами.
Также сообщается, что хозяйства Зонального района за первые шесть месяцев произвели 12 тысяч 653 тонны молока, Шипуновского - 11 тысяч 655 тонн, Советского - 11 тысяч 479 тонн, Павловского - 11 тысяч 327 тонн молока, Поспелихинского района - 11 тысяч 103 тонны.
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