Свет для счастливой семьи: помочь обрести будущее

Простой дом на двух хозяев. Пусть не новый, но ухоженный. Видно, что хозяева вкладывают в него силы. У одного порога – куча велосипедов всех возможных размеров. Настоящая парковка. В этом доме точно живет много детей. Да, здесь живет многодетная семья Гали.

У Галины пятеро детей. Самому старшему, Андрею, сейчас девять. Он не по годам серьезный, спокойный. Мамин помощник. Андрей ходит в школу. Галя с гордостью рассказывает, что в этом году у него не было ни одной тройки. А ведь когда мальчик пошел в школу, он не умел ни читать, ни писать. Но мама сделала все, чтобы Андрей догнал других ребятишек. Упорно занималась с ним все каникулы.

Хулиган в этой семье – семилетний Никита. Он слушается маму меньше всего, но он душа этой маленькой банды. В этом году Никита пойдет в школу.

Алина, которой еще шесть лет, пойдет в школу в следующем году. Она настоящая красавица и точно станет объектом внимания всех мальчишек. Длинные густые волосы, заплетенные в косы, открытая улыбка и заливистый смех. Алина мечтает пойти на художественную гимнастику, но для семьи это очень дорого.

Четырехлетнего Даню в детском садике называют "очаровашкой". Ведь этот маленький мальчик, несмотря на косоглазие, излучает невероятное обаяние. Каждый воспитатель не может пройти мимо, не обняв мальчика. Этому обаянию поддаются и все домашние.

Еще один центр притяжения всей семьи и источник невероятного тепла – крошка Катя. Ей всего девять месяцев.

Галя признается, что никогда и не думала, что станет мамой пятерых ребятишек. Но она от этого безмерно счастлива и с радостью дарит свое время, свою любовь, всю себя своим детям. Так же как и ее муж, который, несмотря на усталость после тяжелого трудового дня, отдает себя семье.

Эта любовь как свет, который будет озарять жизненный путь их детей. Эта любовь и забота не даст пойти им по неправильному пути.

Такой заботы Галя не получала от своей матери, которая очень много пила и практически не работала, как и отец. Любовь, которая помогла Гале вырасти хорошим человеком, девушка получала от бабушки и тети. Бабушка воспитывала Галю, покупала ей одежду для школы, учила простым житейским мелочам. А вот брат Гали пошел по другому пути. Его воспитала улица, и он начал воровать.

С 12 лет Галя начала подрабатывать. И чем старше становилась, тем больше работала. Как только ей исполнилось 18 лет, она пошла на первую свою официальную работу. Возможности и времени получить специальность у девушки не было, ведь надо было помогать семье.

В 18 лет для Гали началась ее счастливая семейная жизнь. Со своим будущим мужем Галя была знакома с детства – они росли на соседних улицах. Товарищи по детским играм, они даже не заметили, как их дружба переросла в нечто большее – в любовь.

Первые годы они жили с бабушкой, которая отдала им одну комнату. Но когда молодая семья стала расти, переехали в половину дома, где жила Галина мама. Когда муж начал налаживать хозяйство, оказалось, что за свет накоплен большой долг. Долг копился много лет, еще с тех пор, как Галя была маленькая и жила там с родителями.

В результате неоплаты долга дом отрезали от света. А что значит для семьи с пятью детьми остаться без электричества — понимает каждый. Не приготовить горячую еду, даже не согреть горячую воду для стирки, не говоря уже о том, чтобы включить стиральную машину.

Чтобы у семьи появилась возможность вернуть свет в дом, не выплачивая сразу всей суммы, сейчас им нужно заплатить 30% от суммы долга. В ближайшее время семья сделать этого не сможет. Недавно муж Галины устроился на новую работу и зарплату получит нескоро. Да и обычный заработок у него 15 000 рублей. Зарплата и детские пособия уходят на питание детей. А сейчас еще и двух ребятишек нужно подготовить к школе. Средств, которые выделяет раз в год соцзащита, недостаточно для решения проблемы.

Галя с мужем понемногу сейчас откладывают деньги на его погашение. Но когда семья сможет это сделать? Сколько трудностей им придется перенести за это время? А ведь в накоплении долгов ни Галя, ни ее муж не виноваты.

Галина семья – счастливая. Несмотря на возникающие материальные трудности, у них есть самое главное – любовь, которую они дарят друг другу. Единственное, что омрачает их жизнь – отсутствие электричества, которое дарит дому свет, тепло, уют. Если бы не этот долг, они бы жили не нуждаясь. Справиться с этой трудностью семья сама не может.

Фонд "Облака" уже выдавал семье крупы от "Алтайской сказки", продуктовый набор от "Добрых сердец", вещи и игрушки. Но это лишь самое малое, что фонд может для них сделать.

Фонд решил помочь семье погасить необходимую часть долга - 9 795 рублей.

Так как глава семейства только устроился на новую, более высокооплачиваемую работу, "Облака" просят помочь купить для маленькой Кати памперсы №4, 2 упаковки (1 856 рублей) и смесь "Беллакт" 0-12 месяцев, 4 пачки (916 рублей) на месяц.

Общая сумма сбора – 12 567 рублей.

Реквизиты для пожертвования на оказание помощи многодетной семье Гали с СМС: "помогаю Гале"

- Сбербанк: 4276020427762163 зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда).

- По номеру телефона, привязанному к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;

- СМС на короткий номер 3434 с кодовым словом "ОБЛАКА 100". Цифра после пробела означает сумму пожертвования: 100 руб.

- Если вы хотите отправить средства сразу на юридический счет от физического или юридического лица, пожертвуйте по данным счетам: р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК",

к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.

- Пожертвовать через официальный сайт фонда: www.fondoblaka.com через кнопку ПОМОЧЬ!

Все поступившие средства передаются на адресные программы фонда в помощь семьям.

Отчет о поступивших средствах можно увидеть в группе Фонда "Облака".

По просьбе семьи имена подопечной и ее детей изменены.

Публикация фотографий сделана с согласия семьи на оказание материальной, юридической и психологической помощи в рамках реабилитационной программы фонда.

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