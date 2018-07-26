Четверг, 26 Июль, 09:49

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

А как вы отдыхали или планируете отдохнуть этим летом?

Спецпроекты

Форум

$ 63,08
€ 73,75
23°
Обь
265см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Марии Бутиной в США Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Свет для счастливой семьи: помочь обрести будущее

, ИА "Амител"
Фонд "Облака" помогает семье Гали, в которой воспитывается пятеро детей, вернуть свет в дом

Простой дом на двух хозяев. Пусть не новый, но ухоженный. Видно, что хозяева вкладывают в него силы. У одного порога – куча велосипедов всех возможных размеров. Настоящая парковка. В этом доме точно живет много детей. Да, здесь живет многодетная семья Гали.

У Галины пятеро детей. Самому старшему, Андрею, сейчас девять. Он не по годам серьезный, спокойный. Мамин помощник. Андрей ходит в школу. Галя с гордостью рассказывает, что в этом году у него не было ни одной тройки. А ведь когда мальчик пошел в школу, он не умел ни читать, ни писать. Но мама сделала все, чтобы Андрей догнал других ребятишек. Упорно занималась с ним все каникулы.

Хулиган в этой семье – семилетний Никита. Он слушается маму меньше всего, но он душа этой маленькой банды. В этом году Никита пойдет в школу.

Алина, которой еще шесть лет, пойдет в школу в следующем году. Она настоящая красавица и точно станет объектом внимания всех мальчишек. Длинные густые волосы, заплетенные в косы, открытая улыбка и заливистый смех. Алина мечтает пойти на художественную гимнастику, но для семьи это очень дорого.

Четырехлетнего Даню в детском садике называют "очаровашкой". Ведь этот маленький мальчик, несмотря на косоглазие, излучает невероятное обаяние. Каждый воспитатель не может пройти мимо, не обняв мальчика. Этому обаянию поддаются и все домашние.

Еще один центр притяжения всей семьи и источник невероятного тепла – крошка Катя. Ей всего девять месяцев.

Галя признается, что никогда и не думала, что станет мамой пятерых ребятишек. Но она от этого безмерно счастлива и с радостью дарит свое время, свою любовь, всю себя своим детям. Так же как и ее муж, который, несмотря на усталость после тяжелого трудового дня, отдает себя семье.

Эта любовь как свет, который будет озарять жизненный путь их детей. Эта любовь и забота не даст пойти им по неправильному пути.

Такой заботы Галя не получала от своей матери, которая очень много пила и практически не работала, как и отец. Любовь, которая помогла Гале вырасти хорошим человеком, девушка получала от бабушки и тети. Бабушка воспитывала Галю, покупала ей одежду для школы, учила простым житейским мелочам. А вот брат Гали пошел по другому пути. Его воспитала улица, и он начал воровать.

С 12 лет Галя начала подрабатывать. И чем старше становилась, тем больше работала. Как только ей исполнилось 18 лет, она пошла на первую свою официальную работу. Возможности и времени получить специальность у девушки не было, ведь надо было помогать семье.

В 18 лет для Гали началась ее счастливая семейная жизнь. Со своим будущим мужем Галя была знакома с детства – они росли на соседних улицах. Товарищи по детским играм, они даже не заметили, как их дружба переросла в нечто большее – в любовь.

Первые годы они жили с бабушкой, которая отдала им одну комнату. Но когда молодая семья стала расти, переехали в половину дома, где жила Галина мама. Когда муж начал налаживать хозяйство, оказалось, что за свет накоплен большой долг. Долг копился много лет, еще с тех пор, как Галя была маленькая и жила там с родителями.

В результате неоплаты долга дом отрезали от света. А что значит для семьи с пятью детьми остаться без электричества — понимает каждый. Не приготовить горячую еду, даже не согреть горячую воду для стирки, не говоря уже о том, чтобы включить стиральную машину.

Чтобы у семьи появилась возможность вернуть свет в дом, не выплачивая сразу всей суммы,  сейчас им нужно заплатить 30% от суммы долга. В ближайшее время семья сделать этого не сможет.  Недавно муж Галины устроился на новую работу и зарплату получит нескоро. Да и обычный заработок  у него 15 000 рублей. Зарплата и детские пособия уходят на питание детей. А сейчас еще и двух ребятишек нужно подготовить к школе. Средств, которые выделяет раз в год соцзащита, недостаточно для решения проблемы.

Галя с мужем понемногу сейчас откладывают деньги на его погашение. Но когда семья сможет это сделать? Сколько трудностей им придется перенести за это время? А ведь в накоплении долгов ни Галя, ни ее муж не виноваты.

Галина семья – счастливая. Несмотря на возникающие материальные трудности, у них есть самое главное – любовь, которую они дарят друг другу. Единственное, что омрачает их жизнь – отсутствие электричества, которое дарит дому свет, тепло, уют. Если бы не этот долг, они бы жили не нуждаясь. Справиться с этой трудностью семья сама не может. 

Фонд "Облака" уже выдавал семье крупы от "Алтайской сказки", продуктовый набор от "Добрых сердец", вещи и игрушки. Но это лишь самое малое, что фонд может для них сделать.

Фонд решил помочь семье погасить необходимую часть долга - 9 795 рублей.

Так как глава семейства только устроился на новую, более высокооплачиваемую работу, "Облака" просят помочь купить для маленькой Кати памперсы №4, 2 упаковки (1 856 рублей) и смесь "Беллакт" 0-12 месяцев, 4 пачки (916 рублей) на месяц.

Общая сумма сбора – 12 567 рублей. 

Реквизиты для пожертвования на оказание помощи многодетной семье Гали с СМС: "помогаю Гале" 
- Сбербанк: 4276020427762163 зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда). 
- По номеру телефона, привязанному к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.; 
- СМС на короткий номер 3434 с кодовым словом "ОБЛАКА 100". Цифра после пробела означает сумму пожертвования: 100 руб. 
- Если вы хотите отправить средства сразу на юридический счет от физического или юридического лица, пожертвуйте по данным счетам: р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК",
к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774. 
- Пожертвовать через официальный сайт фонда: www.fondoblaka.com через кнопку ПОМОЧЬ! 
Все поступившие средства передаются на адресные программы фонда в помощь семьям. 

Отчет о поступивших средствах можно увидеть в группе Фонда "Облака"
По просьбе семьи имена подопечной и ее детей изменены.
Публикация фотографий сделана с согласия семьи на оказание материальной, юридической и психологической помощи в рамках реабилитационной программы фонда. 

#фондоблака #помощьлюдям #благотворительность #барнаул #барнаул22 #облакавбарнауле

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

26.07.2018 08:30
- гость -

пфффффф......нет слов не думала))ну что тут скажешь таким легче всего живется не думают и пофиг))

0  0
26.07.2018 08:55
Ируся

я как-то неправильно законы понимаю:значит,лица подростков-живодерок нельзя показывать,а малолетних детей,нуждающихся в деньгах-можно? Что за разрыв шаблонов?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
09:33
Водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку из России в центре Киева 0
09:22
Шестеро пожарных тушили загоревшийся автомобиль в Барнауле 0
09:14
Россияне рассказали, пытаются ли найти замену импортным лекарствам 1
09:03
Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП в Барнауле 0
09:00
Идеальное покрытие: почему популярно каркасно-тентовое строительство 0
09:00
Директор БГЭС ответит на вопросы барнаульцев в ходе онлайн-конференции 0
08:53
Захарова прокомментировала "судьбоносную" декларацию США по Крыму 0
08:42
Два популярных ритейлера одежды и обуви Otto и Quelle ушли из России 1
08:30
Электросчетчики cо скидкой предлагает "Алтайэнергосбыт" 1
08:25
Полмиллиарда рублей нашли в холодильнике в одной из питерских квартир 9
08:17
Алтайские аграрии получат господдержку для компенсации части затрат на ГСМ 3
08:06
Скидки, подарки и фуршет ждут гостей крупного центра недвижимости 0
07:50
Свет для счастливой семьи: помочь обрести будущее 2
07:34
От "Скорлупки" до "Боевых петухов": любопытные факты об ирландских пабах 1
07:22
Непредсказуемая: лучшие фото оскароносной актрисы Сандры Буллок 0
07:15
Быть Стэнли Кубриком: какие шедевры снял один из главных режиссеров ХХ века 14
07:03
Дом с бильярдной и фруктовыми деревьями продают в Барнауле за 18,5 млн руб. 3
06:48
"Новый Брюс Уиллис": фото мускулистого красавца Джейсона Стэтхэма 0
06:32
Высокое искусство: невероятные фотографии парашютистов 0
06:23
От Star Wars до Путина: ремонт букв "БАРНАУЛ" стал поводом для мемов 0
06:14
Потепление до +27 градусов и дожди с грозами ждут Алтайский край 26 июля 0
06:01
Средний ценник на бензин в Алтайском крае не меняется почти два месяца 6
05:06
Сотрудник QIWI тайно намайнил на терминалах 500 тысяч биткоинов 0
04:04
На Марсе обнаружили подземное озеро с жидкой водой 0
03:03
СМИ: Минфин предложил отвязать стоимость ОСАГО от мощности авто и региона 3
02:04
В Думу внесли проект о расширении возможностей покупки оружия 1
01:04
Туристы назвали лучший остров в мире 0
00:17
Черчесов продолжит работу со сборной России по футболу 0
23:51
Американский гитарист пивным плевком в глаз спас фанатке жизнь 0
23:38
Минтруд предложил уголовное наказание за увольнение "предпенсионеров" 4
23:19
СК завершил расследование дела полковника Захарченко 0
22:58
ФИФА назвала лучший гол чемпионата мира по футболу в России 0
22:39
Space X запустила Falcon 9 с десятью спутниками на борту 1
22:19
Елена Ямпольская возглавила думский комитет по культуре 0
21:58
Вандал уничтожил киркой звезду Трампа на Аллее славы Голливуда 0
21:40
Киев призвал к полной блокаде Крыма 1
21:21
Трамп назвал ответные пошлины КНР жестокими 0
20:56
Монеточка отменила выступление на фестивале "Нашествие" 4
20:41
Экс-сенатора России арестовали в Италии 0
20:19
СМИ: подозреваемый в убийстве девочки в Серпухове стажировался в милиции 0
19:46
В Сети появился ролик с британским гвардейцем, сильно оттолкнувшим туристку 3
19:23
Экс-министра обороны Украины заочно обвинили в призывах к терактам в России 0
19:08
Коротко о главном: КПД алтайских депутатов и символ Барнаула на ремонте
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 25 июля
18:54
В Петербурге построили песочницу за 350 тысяч рублей без песка 1
18:31
В Думе окончательно приняли закон об изучении родных языков 1
18:14
Застройщик из Бердска украл у новосибирцев 800 миллионов рублей 0
17:51
"Бессмертный русский": американцев поразило видео со сталеваром 2
17:35
Суд арестовал еще двоих подозреваемых в пытках в ярославской колонии 1
17:30
"Он точно соответствовал своей эпохе": как открывали Шукшинский фестиваль 2
17:21
Поиски пропавшего жителя Тальменского района ведут в Алтайском крае 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.