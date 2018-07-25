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Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы ГУ МЧС по Томской области генерал-майора Михаила Бегуна. Его подозревают в получении крупной взятки, пишет "РИА Новости", ссылаясь на сайт ведомства.
Подчеркивается, что его задержали с поличным при получении денег.
Предварительно установлено, что в июне и июле 2018 года глава томского МЧС через подчиненных вымогал взятки у подконтрольных ведомству коммерческих организаций. Бегун обещал предпринимателям "содействие" и даже выдал разрешение на работу одному из них, несмотря на отсутствие необходимого оборудования.
Следствие изучает обстоятельства дела. Полученные генералом деньги изъяты, проводятся допросы подозреваемого и свидетелей.
О Бегуне известно, что должность главы регионального МЧС он занимает с февраля 2016 года. Участвовал в ликвидации последствий многих ЧС, награжден ведомственными наградами.
Комментарии
Серьезно взялись. Уже скольких взяли, а они все равно берут. Как не боятся? Ведь у него зарплата тысяч двести. Как можно рисковать такой зарплатой? За 2 миллиона? И то, за 2 миллиона потерять все, зачем?
жадность....
и тупость