Середина лета на Алтае вот уже 42 года ознаменована проведением масштабного, всероссийского праздника – фестиваля "Шукшинские дни на Алтае".

24 июля у памятника Василию Шукшину собрались сотни людей, почитателей его творчества, все неравнодушные к тому, что он писал и снимал. Именно сюда приезжают именитые гости фестиваля, среди которых бывают друзья писателя и кинорежиссера, его близкие и коллеги по цеху. В этом году в краевую столицу на фестиваль нашего знаменитого земляка приехали президент Шукшинского кинофестиваля, сценарист, кинорежиссер, драматург Виктор Мережко, российский писатель, драматург и сценарист Аркадий Инин, актеры театра и кино Федор Добронравов и Амаду Мамадаков, а также настоятель собора во имя святого благоверного и великого князя Александра Невского в Новосибирске, крупный общественный деятель, сценарист и кинорежиссер Александр Новопашин. Почетную делегацию встретили караваем и полевыми цветами с горы Пикет.

Поздравил всех присутствующих с открытием фестиваля и врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Он лично встретился со всеми гостями и отметил важность творчества Шукшина как для региона, так и для России.

"Я очень рад приветствовать сегодня вас на открытии очередного фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". Имя Василия Макаровича Шукшина занимает особое место в истории нашего края, культурной жизни и истории нашей страны. Мы вспоминаем все его творчество, стараемся прикоснуться к нему и изучить самые заветные его уголки. Сейчас наше общество переживает особый интерес к истории государства и русским традициям, в свете чего такая персона, как Василий Шукшин, приобретает особую значимость", — заключил Виктор Томенко.

"Я думаю о том, мог ли Василий Макарович ожидать, что в честь него будет такой праздник. Праздник всероссийского масштаба. Я так ждал этого визита, думаю, приеду поклонюсь Василию Макаровичу и вам всем. Сколько вас тут собралось!" — поприветствовал зрителей Виктор Мережко, который приезжает на фестиваль уже не в первый раз.

У памятника традиционно открылась большая ярмарка с изделиями мастеров Алтайского края, а собравшуюся публику развлекали лучшие коллективы города. Все гости по традиции взяли слово. Федор Добронравов, например, поделился своими воспоминаниями о том, как он начал работать над спектаклем по мотивам рассказа Василия Шукшина "Чудик".

"Я сначала боялся прикоснуться, я думал, что еще не готов к произведениям Шукшина. Но прошли годы, я набрался опыта и наглости и решил взять рассказы Шукшина к постановке. И моя мечта сбылась. Кроме того, я еще и играю в этом спектакле со своими сыновьями, двое из которых приехали сюда", — рассказал Федор Добронравов.

Спектакль знаменитого российского актера барнаульцы смогут увидеть 25 июля в театре драмы. Кроме того, Федор Добронравов также играет роль и в фильме "Жили-были". Именно эта картина открывает Шукшинский кинофестиваль.

"Я на Алтае впервые, но надеюсь, что после фестиваля, после посещения разных мест вашего края и родины Василия Макаровича, Сросток, мне будет о чем рассказать людям", — прокомментировал писатель Аркадий Инин.

Напомним, что в программе фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" в 2018 году более 60 различных мероприятий, проходят они на 15 территориях Алтайского края, среди которых Змеиногорск, Белокуриха, Камень-на-Оби и многие другие. Финальным событием станет концерт в Сростках, состоится он 28 июля. Здесь выступит известная российская певица Пелагея.