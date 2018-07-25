Фото: flyin.ru
Авиабилеты в РФ вскоре должны "неизбежно подорожать" из-за роста цен на авиатопливо на 20% весной 2018 года. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на письмо "Аэрофлота" турагентам.
В сообщении говорится, что авиакомпания повысит топливный сбор уже с 26 июля на всех внутренних рейсах. В результате билеты эконом- и комфорт-класса подорожают на 200 рублей, а бизнес-класса — на 400 рублей.
Издание отмечает, что хоть в "Аэрофлоте" и отказались официально комментировать эту информацию, получение письма подтвердили крупные сервисы бронирования билетов — OneTwoTrip и Biletix. Кроме "Аэрофлота" о росте топливных сборов заявили и действующие на рынке РФ иностранные компании, например Qatar Airways. Источники издания уточнили, что авиакомпании предупредили операторов о повышении цен на 20-40 евро на международных рейсах. По оценке собеседника издания, при продолжении данной тенденции билеты в пакетных турах могут подорожать к зиме на 10%.
О том, что рост цен на топливо может привести к скачку цен на билеты, авиаперевозчики в начале лета предупреждали правительство. Тогда к вице-премьеру Максиму Акимову с открытым письмом обратилась Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 авиакомпаний. В письме отмечалось, что лишь за прошлый год авиакеросин в среднем подорожал более чем на 23%, эта же тенденция продолжилась и в 2018 году. В результате авиакомпаниям приходится идти на "непопулярные меры компенсирующего характера", а именно на введение дополнительного топливного сбора. Авторы письма отметили, что данная мера "негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей". Для решения проблемы авиаперевозчики попросили подключить к анализу роста цен на авиакеросин ФАС.
Комментарии
Рост цен на услуги можно остановить только отказом от услуг.
О том, что рост цен на топливо может привести к скачку цен на билеты, авиаперевозчики в начале лета предупреждали правительство.
А правительству плевать на нужды народа, они умеют только пошлины, налоги, акцизы поднимать и лишать народ пенсий, ради своих растущих благ, зарплат, пенсий и халявы
Я понимаю, что за счет повышения стоимости топлива поднимется цена на билеты в целом. А в бизнес-классе что, сервис улучшится?
У нас по стране и так авиабилеты стОят дороже, чем за рубежом и вот ещё повышение. Беспредел.