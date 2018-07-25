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Детский омбудсмен взяла на контроль историю с убийством котенка на Алтае

, ИА "Амител"
Также в обстоятельствах резонансного ЧП продолжает разбираться полиция

Фото: kotello.ru

Детский омбудсмен в Алтайском крае Ольга Казанцева взяла на контроль расследование резонансного ЧП в одном из сел региона, где одна школьница зарубила топором котенка, а вторая сняла расправу на видео, передает "Интерфакс".

По этому поводу в пресс-центре краевого правительства сообщили: "Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае взяла ситуацию под личный контроль. Все меры, в том числе безопасности детей в связи с произошедшим, предусмотренные законом, принимаются. Оценка действиям школьников будет дана правоохранительными органами".

Разбирательство в произошедшем продолжает полиция. В ГУ МВД по региону уточнили, что правоохранители проводят проверку и на данный момент решения о возбуждении дела не принято.

"Согласно законодательству, на проведение проверки предусмотрено от трёх до десяти дней, после чего будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении дела", — отметили в ведомстве.

Напомним также, что проверочные мероприятия по своей линии в связи с произошедшим проводит и прокуратура.

История с убийством котенка, запечатленным на видео, вызвала большой резонанс во всей стране. Сейчас в интернете собирают подписи под петицией, призывая наказать девочку-подростка, расправившуюся с животным.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.07.2018 11:28
- гость -

Опять только трёп чиновников и никакого дела!

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25.07.2018 11:42
гость

А кто отставку папы возьмет на контроль? Чем он может быть полезен?

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25.07.2018 12:32
Не минимум

Пока в стране не будет реальных наказаний для подобных моральных уродов, так и будут издеваться над зверями всех мастей! Потому что всё позволено! А лет 10 колонии строгого режима - и ситуация бы сразу изменилась!

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25.07.2018 12:33
АААА

удивительное дело! да девочка сделала плохой поступок. Да ее надо наказать. Но разве это заслуживает внимания федеральных чиновников и федеральных сми. У нас ежедневно более жестокие события происходят и никому дела нет. Убийства, грабежи, а животных так вообще - целые производства. Это работа местных участковых и полиции, причем в первую очередь в части воспитания!!! Потому что воспитанием государство не занимается вообще - свалили все на родителей, которые досмерти работать должны так и еще и воспитать детей умудриться, когда ни школа ни общество в целом не дают ничего позитивного в воспитании (потому что это с 90-х годов не их функция). Государтсов должно не контролировать дело девочки и стремиться к ее наказанию (это еще раз повторю сь дело участкового) а изучать и обощать условия и причины, способствовавшие совершению такого поступка. Но если государство этим займется, тогда будет сразу ясно, что основным виновником является государство и аморальное общество, неспособное бороться за чистоту человеческих отношений

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