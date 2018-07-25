Фото: barnaul.org
Работы по обновлению букв "БАРНАУЛ" в Нагорном парке стартовали на этой неделе — сейчас конструкцию очищают от коррозии.
"Это знаковое место для Барнаула, его визитная карточка. В этом году на металле букв были обнаружены коррозийные элементы. Принято решение полностью очистить поверхность конструкции пескоструйным аппаратом, заменить часть конструкций", — рассказал председатель городского комитета по строительству, архитектуре и развитию Алексей Бобров.
Как отмечают в пресс-центре городской администрации, в ходе работ по обновлению конструкции также планируется провести антикоррозийную защиту поверхности букв и заново покрасить их.
Завершить ремонт предполагается уже 6 августа. Затем будет произведена покраска букв финишным покрытием.
Напомним, что данная конструкция была введена в эксплуатацию в 1997 году.
Комментарии
все равно вся ржавчина внутри букв