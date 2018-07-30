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Автокредитование: одобрение 95% заявок в компании "Содействие Финанс Групп"

, ИА "Амител"
Можно приобрести авто, имея 30% от его стоимости. Рассказываем, каким образом это сделать

Более 50% автомобилей приобретаются на заемные средства, и чаще всего это люди с хорошей кредитной историей, официальным местом работы и дальше по списку. Но как быть тем, кому банки отказали в кредите?

Компания МКК ООО "Содействие Финанс Групп" готова предоставить до 70% от суммы покупаемого автомобиля под его залог людям с плохой кредитной историей, беря на себя заботу о проверке юридической чистоты сделки без лишней бумажной волокиты.

Каковы преимущества при работе с МКК ООО "Содействие Финанс Групп"?

  • Кредитная история неважна;
  • Вы выбираете любой интересующий вас автомобиль;
  • Специалисты компании проверяют юридическую чистоту автомобиля;
  • Оформление договора купли-продажи в офисе;
  • Бесплатная консультация по оформлению автомобиля в органах ГИБДД;
  • Аннуитетный платеж, досрочное погашение в любой момент, график платежей, сумму остатка всегда можно посмотреть в графике;
  • Сотрудничая с МКК ООО "Содействие Финанс Групп", вы обеспечиваете дополнительную безопасность своему автомобилю;
  • Автомобиль оформляется на вас (вы являетесь собственником авто).

МКК ООО "Содействие Финанс Групп" не оформляет автомобиль на себя, вы являетесь собственником, а компания лишь ставит на него обременение по договору. При этом она заинтересована в юридической чистоте автомобиля и тщательно проверит его по всем базам. Вам останется лишь оформить его в органах ГИБДД.

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МКК ООО "Содействие Финанс Групп"
Сайт: www.sfgroup.ru

ООО МКК "Содействие Финанс Групп" 2018. Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций №2120754001764. ОГРН 1115476142275. Выгодные займы под залог автотранспортных средств, ПТС (паспорт технического средства), недвижимости. Срочные кредиты под залог имущества. Интервал полной стоимости потребительского займа (ПСК): 30-90% годовых. Любое предоставление ООО МКК "Содействие Финанс Групп" информации на данном сайте не должно рассматриваться как предоставление неполной или недостоверной информации, в том числе как умолчание или заверение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения или прекращения сделки, или как обязательство заключить сделку на условиях, изложенных на данном сайте, или как оферта, если только иное прямо не указано на данном сайте.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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