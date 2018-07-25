Фото: glavny.tv
Карстовый провал глубиной полсотни метров появился на фермерском поле в Шатковском районе Нижегородской области. В результате произошедшего никто не пострадал, пишет ТАСС, ссылаясь на региональное управление МЧС.
Уточняется, что воронка образовалась в поле, в двух километрах от деревни Неледино. Глубина провала составила 50 метров, диаметр — 31,8 метра. "Выставили оградительные знаки, население проинформировано. Пострадавших нет", — добавили в управлении.
По словам собеседника агентства, ситуация находится на контроле управления МЧС.
Комментарии
может глубина 5 метров? судя по фото???
да и на фермерское поле не очень похоже.
наверное, амик просто выложил левую фотку
Воронка на фото образовалась у жителя Австралии на заднем дворе еще в 2016)))