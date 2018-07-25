Фото: 22.мвд.рф
Скамья подсудимых ждет троих уроженцев Армении, которых обвиняют в разбойном нападении и поджоге жилого дома в Краснощековском районе Алтайского края.
Как сообщили в региональной прокуратуре, в октябре — ноябре прошлого года злоумышленники решили совместно совершить разбой. Они запаслись сменной одеждой и обувью, а также перчатками и вязаными шапками, которые использовали в качестве масок.
"Готовясь к совершению преступлений, соучастники неоднократно приезжали в с.Суетка Краснощековского района Алтайского края, где производили предварительную разведку места, прилегающего к дому потерпевшей, определили пути подхода и отхода с места совершения преступлений. В процессе разбойного нападения, действуя в соответствии с распределенными ролями, один из соучастников стал удерживать потерпевшую и ладонью руки закрывать ей рот, не давая возможности позвать на помощь и высказывая в ее адрес угрозы сожжения её и дома, подавляя волю потерпевшей к сопротивлению, потребовал передать им денежные средства и иное ценное имущество", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Другие соучастники связали руки и ноги потерпевшей найденными в доме проводами, чиркали зажигалкой возле листа бумаги и демонстрировали открытый огонь, угрожая сожжением самой потерпевшей и ее дома.
"В рот потерпевшей был вставлен кляп, для чего использовался носок, обвязанный шнуром. В процессе нападения шнур затягивали на голове потерпевшей, затрудняя ей дыхание, создавая тем самым реальную опасность для жизни и здоровья", — добавляют в прокуратуре.
Обыскав дом, злоумышленники похитили деньги и украшения на общую сумму 111 164 рубля. Затем они вывели потерпевшую из дома, привязали ее ноги к столбу и подожгли дом. Ущерб составил 1 922 436 рублей.
В данный момент уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
По зомбоящику такое не покажут, "только один позитив" что все хорошо.
А не боитесь за розжиг М.Н, розни быть взятыми за ноздри?
А что поджигатели стоимость дома и моральный ущерб скомпенсируют потерпевшей?
рабами пусть отрабатывают лет 10 у ней
она то им за что задолжала?