Фото: ведомостинсо.рф
Жительница Новосибирска София Позднякова одержала победу на чемпионате мира по фехтованию. Об этом пишет портал "НДН.Инфо".
Уточняется, что турнир проходил в китайском городе Уси. В финале сибирячка смогла победить россиянку Софию Великую. Их поединок закончился со счетом 15:13. Другая россиянка, олимпийская чемпионка Рио-2016 Яна Егорян, стала обладательницей бронзы.
Таким образом, впервые в истории ЧМ весь пьедестал почета заняли саблистки из России.
Кроме этого, благодаря победе Поздняковой впервые в истории фехтования титул чемпионов мира завоевывают отец и дочь. Известный спортсмен Станислав Поздняков выигрывал золото чемпионатов в 1997, 2001, 2002, 2006 и 2007 годах, в 2018 году победа досталась его дочери. Ранее вслед за отцами победителями в мировых турнирах по фехтованию становились лишь сыновья.
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