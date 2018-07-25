Среда, 25 Июль, 14:25

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

А как вы отдыхали или планируете отдохнуть этим летом?

Спецпроекты

Форум

$ 62,92
€ 73,53
506102
21°
Обь
265см +8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Марии Бутиной в США Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Стал известен коэффициент полезного действия алтайских депутатов Госдумы

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Из десяти народных избранников высоко оценили работу и медийность только одного

Иллюстрация: Amic.ru

Эксперты составили четвертый интегральный рейтинг коэффициента полезности депутатов Госдумы. Только один депутат от Алтайского края показал хороший результат — коммунист Сергей Шаргунов. Остальные оказались в середине рейтинга или ближе к концу. Портал Amic.ru разобрался в КПД каждого алтайского думца.

Итак, в топ-50 вошел только один депутат от региона — москвич, известный молодой писатель и журналист Сергей Шаргунов. На выборы в ГД он прошел от партии КПРФ в нескольких регионах: Алтайский край, республики Алтай, Тыва, Бурятия.

В общем рейтинге КПД он на 13-й строчке и значительно прибавил (+44) по сравнению с предыдущим рейтингом. Вошел в топ-50 он и по показателю законотворческой активности, и по индексу народного голосования, и по медийной активности. Отметим, что выше него в рейтинге такие депутаты, как  Павел Крашенинников, Ирина Яровая, Ярослав Нилов, Андрей Исаев, Леонид Слуцкий, Антон Гетта.

О том, сколько заработали депутаты Госдумы от Алтайского края в 2018 году, читайте здесь.

Ближайший в рейтинге после него единоросс Даниил Бессарабов, он на 206-й строчке.

Исследование для составления рейтинга проводилось с октября 2017 по июль 2018. Общий КПД состоит из четырех индексов.

№ в рейтинге ФИО КПД Активность в Госдуме (законотворческая активность) Индекс народного голосования (возможность депутата мобилизовать сторонников) Оценка экспертов (оценка работы депутата на конкретной территории) Индекс медийности (количество упоминаний о депутате в СМИ и информационном поле)
13 Сергей Шаргунов (КПРФ) 54,41 6,57 15,41 23,96 8,48
206 Даниил Бессарабов ("Единая Россия") 23,19 1,92 3,79 16,57 0,92
211 Иван Лоор (ЕР) 22,77 0,54 3,57 17,93 0,72
253 Виктор Зобнев (ЕР) 21,41 1,37 3,62 15,88 0,54

256

 Александр Прокопьев (ЕР) 21,36 1,64 3,74 14,65 1,33

268

 Наталья Кувшинова (ЕР) 21,02 3,56 3,75 11,11 2,6
272 Олег Быков (ЕР) 20,89 7,39 2,39 10,86 0,25
314 Николай Герасименко (ЕР) 19,7 2,19 3,92 9,48 4,11
315 Александр Терентьев ("Справедливая Россия") 19,68 3,29 3,76 11,83

0,81
345 Валерий Елыкомов (ЕР) 18,71

4,1

 3,71 10,26 0,63

Всего в рейтинге 437 депутатов (в него не вошли руководители фракций).

"С момента начала полномочий Думы седьмого созыва прошло два года. За это время уже заметно, кто активно работает, а кто сдает позиции. Те, кто в рейтинге оказался в конце. Очевидно, они не сумели выстроить работу своей команды и, скорее всего, уже не смогут", — комментируют составители рейтинга.

Вот что говорят о ситуации в регионе местные эксперты.

"В связи с приходом врио губернатора Виктора Томенко депутатам ГД от Алтайского края придется заново выстраивать взаимоотношения с краевой властью, особенно актуально это будет после выборов 9 сентября", — рассказал руководитель Алтайского центра политического консалтинга Константин Лукин.

"Влияние депутатов Госдумы на власти регионов и элиту двух Алтаев (край и республики) крайне невелико (за очень небольшим исключением). Впрочем, и в медийном поле большинство из них не очень преуспели, но все же больше, чем в работе с властью и элитами", — считает журналист и преподаватель Михаил Гундарин.

Материалы по теме

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

25.07.2018 13:12
Кристи

......а что они там вообще тогда делают?! если активность - 0,00000001?!

0  0
25.07.2018 13:36
- гость -

они там з/п получают, и на кнопку давят за ЕР

0  0
25.07.2018 13:36
- гость -

дурака валяют

0  0
25.07.2018 13:41
Гость

Как учителям платить им зарплату по рейтингу: минималка стабильно + рейтинг !!!!

0  0
25.07.2018 13:55
Гость

Всегда говорил смотрите отчётность на сайте Госдумы там все выложено, за что голосуют, какие законы принимают.

0  0
25.07.2018 13:58
- гость -

что они там вообще тогда делают?!

мебелью работают

0  0
25.07.2018 14:14
ыть

Необходимо отозвать депутатов Единой России от Алтайского края за то, что они голосовали за антинародный закон о повышении пенсионного возраста. Нам такие депутаты даром не нужны.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
14:22
Барнаулец соврал об угнанном у него автомобиле и получил штраф 0
14:11
Управление образования в Бийске обрело нового руководителя 0
14:02
Перелеты на Алтай из Новосибирска и Челябинска просубсидируют 0
13:51
Apple извинилась за проблемы с новыми MacBook Pro 0
13:33
Житель Горного Алтая устроил стрельбу из двустволки и убил родственника 0
13:22
Бийск и Рубцовск с 2019 года начнут получать 300 миллионов на ремонт дорог 1
13:14
Легкомоторный самолет пропал по пути из Новосибирска в Томск 0
13:06
Стал известен коэффициент полезного действия алтайских депутатов Госдумы 7
12:51
Мария Бутина находится в одиночной камере ради обеспечения защиты 0
12:34
Отец убившей котенка девочки на Алтае попросил прощения за поступок дочери 63
12:23
Фехтовальщица из Новосибирска стала чемпионкой мира 1
12:13
Троих уроженцев Армении судят за разбой и сожжение дома в Алтайском крае 4
12:04
Карстовая воронка глубиной 50 метров появилась в Нижегородской области 1
11:50
СК: на противопожарной системе "Зимней вишни" сэкономили 7 млн рублей 2
11:34
"Визитную карточку" Барнаула в Нагорном парке очищают от коррозии 1
11:22
Детский омбудсмен взяла на контроль историю с убийством котенка на Алтае 8
11:13
Российские авиакомпании предупредили о "неизбежном" подорожании билетов 3
11:03
Отпускной сезон: можно ли сэкономить на платежах за свет 0
10:49
Светофоры на перекрестке Ленточный бор — Южный тракт отключили в Барнауле 0
10:32
Пациентка частной клиники в Москве умерла после пластической операции 0
10:21
Автомобиль Toyota слетел с дороги и перевернулся на трассе в Алтайском крае 3
10:12
Главу томского МЧС задержали с поличным при получении взятки 4
10:03
Человек-эпоха: лучшие песни из репертуара Владимира Высоцкого 14
09:48
Какие новые радиостанции откроет в Барнауле медиагруппа FM-Продакшн
Рассказываем о секретах успеха одного из крупнейших медиахолдингов Сибири
09:40
Управлять молнией и луной: как можно развлечь ребенка в темноте 0
09:32
Рейтинг регионов по производству молока составили в Алтайском крае 0
09:21
Парень с зелеными глазами пропал без вести в Алтайском крае 2
09:14
Жительница Барнаула получила две уголовные статьи за картинки в соцсети 78
09:07
Зачем в Алтайском крае создадут большой конгресс муниципальных образований 12
08:55
Сын Сергея Шнурова открыл выставку картин в Санкт-Петербурге 0
08:40
Совфед разработал законопроект о запрете клеток в зале суда 3
08:24
Набравший 400 баллов по ЕГЭ получил еще 100 на внутреннем экзамене в МГУ 4
08:17
Сроки приемной кампании в Финуниверситете при Правительстве РФ в Барнауле 0
08:06
Как проголосовать на выборах губернатора Алтайского края не по прописке 15
07:50
Пятно на всю жизнь: что нужно знать детям об интернет-безопасности 2
07:34
Брусника, вишня и слива: делаем ягодные соусы к мясу на зиму 0
07:19
Небесная мистерия: что нужно знать о самом длинном лунном затмении XXI века 1
07:03
Дом с бассейном и видеонаблюдением продают в Барнауле за 10 млн рублей 3
06:48
Тысячи детей на Алтае могут пострадать из-за "возрастного ценза" автобусов 10
06:32
Так много вопросов и так мало ответов: фото очень странных ДТП 2
06:17
Дожди, грозы и северный ветер ожидаются в Алтайском крае 25 июля 1
06:01
Кто получит право забирать автомобили россиян для армии в военное время 7
05:07
СМИ: скончался актер из сериала "Счастливы вместе" 0
04:06
"Союзмультфильм" получил статус приоритетного инвестпроекта Москвы 1
03:04
Два человека погибли при взрыве газового баллона в Петербурге 0
02:03
Дума приняла в первом чтении запрет на возврат поставщику товаров 0
01:05
В Киеве представили новый план "возвращения" Крыма 1
00:04
Следователи возбудили дело после убийства журналиста в Нижнем Новгороде 0
23:49
Шнуров призвал людей чаще разводиться в своем новом стихотворении 6
23:31
Число жертв пожаров в Греции увеличилось до 74 человек 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.